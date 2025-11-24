Eduin Caz y su banda interpretaron la canción que alude a un operador del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur, reavivando la controversia sobre la apología del delito en espectáculos.

El grupo de regional mexicano Grupo Firme se colocó nuevamente en el centro de la polémica al interpretar el llamado “narcocorrido” "Se fue la Pantera" durante un reciente concierto en La Paz, Baja California Sur, a pesar de que existe un intenso debate sobre la prohibición de este género en eventos públicos.

La acción, que ocurre apenas quince días después de un incidente similar reportado en Ciudad Juárez, reactivó las discusiones sobre la apología del delito y sus límites en la cultura popular.

La canción "Se fue la Pantera" alude extraoficialmente a Jesús Esteban Espinoza Velázquez, un presunto operador de alto rango de las Fuerzas Especiales Dámaso, una célula ligada al Cártel de Sinaloa.

Este personaje fue ejecutado precisamente en La Paz el 1 de agosto de 2014, y su muerte marcó el inicio de una escalada de violencia interna que, según reportes, dejó más de mil homicidios relacionados en la zona entre 2014 y 2019.

La interpretación de la pieza, por lo tanto, no es un hecho aislado, sino que vuelve a unir tres elementos generadores de fricción social: la música popular, la violencia organizada y la ambigüedad en los marcos legales.

¿Cuál es el marco legal?

La controversia se intensificó por la actitud del vocalista, Eduin Caz, quien abordó el tema de manera irónica antes de ceder a la solicitud del público. Según testimonios de asistentes al evento en La Paz, Caz preguntó en tono de mofa si podía cantar el corrido y citó a la autoridad, señalando: “¿Oficial se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”. Sin embargo, inmediatamente después lanzó una frase que ha circulado ampliamente en redes sociales: “¡Ya ni modo! Pues si nos apagan el concierto a ¡chin*** a su madre!”. Esta tensión entre el espectáculo y el marco legal se reforzó cuando una mujer del público exhibió una cartulina con el mensaje: “Aquí traigo pa la pantera”.

Es crucial señalar que, pese al revuelo, Baja California Sur no prohíbe la interpretación pública de narcocorridos. Esto significa que, en este caso específico, Grupo Firme no se expone a sanciones locales. La entidad se suma a una lista de estados —incluyendo Sonora, Veracruz, Tabasco, Campeche, Durango o Guerrero— donde no existe una regulación específica que penalice canciones que puedan considerarse apología del delito. Esta permisividad contrasta fuertemente con otras regiones del país que han optado por la prohibición o la sanción estricta.

De hecho, estados como Michoacán, Nayarit y Aguascalientes han prohibido expresamente los narcocorridos en eventos públicos, mientras que ayuntamientos como Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez y Cancún han impuesto multas significativas a artistas por interpretar este género.

Casos recientes documentan sanciones a grupos y solistas de alto perfil como Los Alegres del Barranco, Junior H y Luis R. Conríquez, evidenciando la disparidad en la aplicación de los criterios legales a nivel municipal.

A nivel federal, el debate legal persiste porque el contenido explícito de los narcocorridos podría encuadrar en el Artículo 208 del Código Penal. Dicho artículo establece que se aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad al "que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio".

Aunque la aplicación de esta norma varía y a menudo se interpreta como una limitación a la libertad de expresión, sigue siendo el argumento central esgrimido por las autoridades para penalizar a los artistas.

Entre quienes defienden el género como un reflejo cultural y quienes lo consideran una glorificación peligrosa del delito, la banda liderada por Eduin Caz se consolida como un actor central en un debate social que México no ha logrado resolver con uniformidad legal.