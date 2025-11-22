El hijo de Eugenio Derbez reveló, en tono de broma, que el cantante sonorense está celoso de su canción “Morrito”, pero aseguró que su interacción en los Latin Grammy fue “muy amena”.

El actor y cantante Vadhir Derbez aclaró la polémica generada por su breve encuentro con Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, en la alfombra de los Latin Grammy el pasado 13 de noviembre.

Aunque las imágenes se viralizaron sugiriendo un desaire por parte del cantante sonorense, Vadhir explicó que se trató de un malentendido debido a la rapidez del evento.

En una entrevista con medios de comunicación, Vadhir Derbez desmintió que exista algún distanciamiento o mala relación con Nodal. Sin embargo, fiel a su estilo bromista, sugirió una razón humorística para el supuesto distanciamiento.

Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó. Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale



El actor enfatizó que la interacción entre las tres celebridades fue muy rápida, un hecho común en eventos con mucha gente.

Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos







Antecedentes en los Latin Grammy

En los premios Latin Grammy 2025, Nodal ganó el gramófono al mejor álbum de música ranchera, una terna en la que compitió incluso con su suegro, Pepe Aguilar.