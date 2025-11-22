El influencer regiomontano aseguró que su reciente ingreso al hospital se debió a una fuerte intoxicación por exceso de trabajo y negó rotundamente que esté separándose de su esposa, Karina Puente.

El influencer regiomontano Adrián Marcelo (35 años) tranquilizó a sus fans tras preocuparlos con una fotografía desde el hospital y aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto divorcio.

En una entrevista con el generador de contenido Miguel Díaz, el youtuber desmintió que su hospitalización fuera por un tema emocional y confirmó que fue una fuerte intoxicación por carga de trabajo.

Adrián Marcelo, titular del programa de YouTube “Radar”, explicó que la causa de sus problemas de salud y posterior internación fue la intensa carga de trabajo que ha mantenido en los últimos meses.

Consultado sobre si fue un colapso por ser workaholic, el influencer respondió: “sí, Miguel, mucha gente piensa que me ando ahí mal pasando, pero la realidad es que ha sido, el último semestre del año ha sido pesado”.

Diagnóstico: El comunicador detalló que la acumulación de proyectos y giras, sumadas a los viajes para “Radar Pádel Tour”, culminaron en “una mal pasada que me terminó llevando al hospital, una intoxicación muy fuerte”. Los síntomas incluyeron mucho vómito, diarrea, náuseas y mareo “al punto del delirio”.

Desmiento rumores

La hospitalización dio pie a especulaciones y "se hicieron historias" sobre una posible depresión relacionada con un supuesto divorcio de su esposa, Karina Puente. Adrián Marcelo fue directo al desmentir el rumor:

“No, la realidad es que fue meramente físico [la internación]. El tema, una intoxicación... Pero no, la internación no tuvo que ver con un tema emocional. Eso lo trato con mi familia, en casa”.

Al ser consultado directamente sobre una separación de Karina Puente, el youtuber respondió: “Son rumores, son rumores, y, como dice la canción: son rumores”.



