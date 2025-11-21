El esperado saludo entre ambas cantantes desmintió la supuesta tensión entre ellas.

El jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la gala de premiaciones de GQ México en el Antiguo Hotel Reforma, en la capital del país, Ciudad de México. Durante la noche se vivieron grandes momentos; sin embargo, lo más esperado fue el encuentro entre Belinda y Cazzu, pues fue la primera vez que ambas cantantes se veían en persona.

“Las mujeres del año”, se abrazaron y conversaron, dejando atrás los rumores de rivalidad. Incluso, la mexicana compartió en su cuenta de Instagram una galería de fotos donde aparece con la intérprete de 31 años. También incluyó un retrato con su amigo Maluma, con quien en el pasado se especuló que mantenía una relación.





Los medios acapararon a la argentina mientras caminaba por la alfombra roja, donde se reencontró con su amigo y colega Santa Fe Klan. Después se les vio platicando y tomándose fotos.

A la cantante se le preguntó por una posible colaboración con la intérprete de Luz sin gravedad, a lo que respondió: “Yo espero conocerla, ella es una genia” , en medio de la polémica por el hecho de que ambas fueron pareja de Christian Nodal. También le cuestionaron su opinión sobre lo sucedido recientemente con el sonorense, pero prefirió no responder y continuar su camino.

Mencionó que no pudo llevar a su hija, pero que habla con ella a diario, y recordó sus conciertos en el Auditorio Nacional como “un gran orgullo” y la experiencia más bonita que tuvo.









Una noche llena de galardones









Regina Blandón tomó la palabra y presentó a Belinda como La Mujer del Año. “A pesar de ser un ícono internacional que ha marcado a varias generaciones, es una gran persona, y ese es el máximo valor de alguien” , comentó.

La intérprete de 36 años agradeció el premio y se lo dedicó a todas las “mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos” . Concluyó su discurso diciendo: “Esto no es una ideología, es un estilo de vida” .

Por su parte, Eladio Carrión presentó a Cazzu, a quien dijo estar muy agradecido. “Fue la primera persona que me ayudó en Argentina, y la he visto crecer, por lo que me encanta entregarle este premio, no solo porque es mi amiga, sino porque se merece ser reconocida como Mujer del Año” .

La argentina agradeció por todo lo bueno que le sucedió este año y mencionó que Carrión es como un hermano para ella.

Otros ganadores fueron Maluma, presentado por Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. El reguetonero reflexionó sobre la etapa que vive tras formar una familia: “No sé qué define ser Men of the Year, pero sé que desde que nació mi hija no he parado de trabajar en mí. No sé si soy el Hombre del Año, pero quiero ser el hombre para mi familia” .

Zuria Vega entregó el premio a su esposo Alberto Guerra; Saúl “Canelo” Álvarez presentó a Diego Luna, quien agradeció a todos los que lo impulsaron a creer en él.

Robinson Canó también fue uno de los premiados.

Al final, Alejandro Ortiz “Matu”, Head of Editorial Content de GQ México y Latinoamérica, mencionó: “Men of the Year es para quienes están apostando por cambiar las reglas y hacer cosas diferentes. Son aquellas personas que generan conversaciones que a nosotros nos encantan, porque en GQ tratamos de contar las mejores historias, las que nos inspiran” .







