Las cantantes, ambas reconocidas como 'Mujer del Año' por la revista GQ, hablaron sobre la posibilidad de una colaboración musical y de conocerse lejos de los reflectores.

Belinda y Cazzu, dos de las figuras más relevantes del pop y la música urbana, se encontraron por primera vez este 22 de noviembre en una ceremonia de premiación, generando una gran expectación en redes sociales. Ambas artistas asistieron como invitadas especiales al evento de la revista GQ, donde fueron galardonadas con el reconocimiento a ‘Mujer del Año’.

A pesar de que varios videos del encuentro se viralizaron con música de fondo, posteriormente circuló material sin editar que permitió escuchar la conversación entre las cantantes, quienes comparten el haber sido pareja de Christian Nodal.

Cazzu inició el diálogo: “Bueno, la gente se moría por esta foto”

Belinda respondió, confirmando la alta expectativa: “Pero se moría”

La rapera argentina manifestó interés en conocer a la "princesa del pop mexicano" en un entorno más tranquilo, a lo que Belinda aceptó, sugiriendo: “Sí, pero cómo le hacemos, por WhatsApp y nos estamos comunicando”.

¿Colaboración Musical?

Tras el significativo encuentro, Cazzu fue cuestionada por Telemundo sobre si este acercamiento abriría la puerta a la colaboración musical que sus fans tanto han pedido.

"Recién nos conocimos. Apenas nos conocimos. No nos hagan quemar etapas", Cazzu dejó abierta la posibilidad de trabajar con su colega, pero pidió a los seguidores que no las apresuren.

Belinda también abordó el tema, expresando su admiración por la argentina: "Ay, ojalá. Me encanta ella. La admiro mucho”.

Discurso de Belinda contra la violencia

Durante la ceremonia, Belinda aprovechó su discurso de aceptación del premio ‘Mujer del Año’ para dedicárselo a las mujeres que enfrentan retos diarios. Citando el Evangelio de Mateo (“Cada día trae su propio afán”), la cantante enfocó su mensaje en la lucha por los derechos y la seguridad.

“Que no haya ningún tipo de violencia solamente por ser mujer. Que podamos disfrutar las calles y los espacios públicos con seguridad. Que podamos vivir sin miedo, no como víctimas, sino como seres libres e independientes”.

Concluyó su mensaje enfatizando que el día que todas puedan vivir con seguridad, dignidad y libertad, todas serán Mujeres del Año.