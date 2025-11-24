Omar Harfouch, quien renunció a su cargo antes de la final de Miss Universo 2025, insiste en que la coronación de la mexicana fue impuesta, realizando comparaciones entre las concursantes en redes.

El exjuez de Miss Universo Omar Harfouch, quien dimitió a su cargo horas antes de la final del certamen 2025, continúa haciendo publicaciones relacionadas con el supuesto fraude que, asegura, significó la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

El músico franco-libanés se ha dedicado ahora a compartir fotografías de la joven mexicana comparadas con otras participantes, pidiendo a sus seguidores que elijan a la "mejor ganadora".

Cuerpo Omar Harfouch comenzó a atraer la atención en redes sociales luego de que renunciara a participar como juez en la 74° edición del certamen, exactamente 72 horas antes de la final.

En ese momento, Harfouch ya había sugerido que las finalistas del concurso habían sido seleccionadas fuera del marco del reglamento. Al conocer que la delegada mexicana, Fátima Bosch, había obtenido el título, el compositor elevó la acusación, afirmando que la joven tabasqueña era una "falsa ganadora".

El ex juez aseveró que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, habría impuesto la coronación de Bosch debido a presuntos negocios relacionados con Pemex, empresa estatal donde el padre de Fátima Bosch supuestamente ocupa un cargo.

Comparte presuntas pruebas en sus redes

Desde entonces, Harfouch ha utilizado sus cuentas oficiales para compartir las presuntas pruebas que, a su juicio, justificarían sus dichos. Entre estas acciones, se ha dedicado a reposterar publicaciones de algunas de las competidoras del certamen que han sugerido su inconformidad con que Fátima se haya llevado la corona.

La táctica más reciente del músico ha sido compartir una serie de fotografías donde aparece Fátima Bosch comparada directamente con algunas de sus excompañeras. En dichas publicaciones, Harfouch, quien posee más de un millón de seguidores, pregunta activamente a su audiencia cuál de las dos jóvenes en la imagen les parece más merecedora de ser Miss Universo 2025.

Aunque al inicio de la especulación sobre el conflicto de intereses eran pocos quienes daban crédito a esa versión, la estrategia de Harfouch parece estar ganando tracción, ya que la mayoría de los comentarios opta por elegir a la participante que no es la mexicana. Esto ha provocado que, a medida que pasan los días, más personas comiencen a dudar de la fiabilidad del certamen y de sus resultados.