El titular, Octavio Romero Oropeza, anunció la eliminación del requisito de mil 80 puntos, dejando solo tres condiciones para que los trabajadores adquieran una casa.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó de manera significativa los requisitos para que los trabajadores puedan obtener un crédito para vivienda, según informó su titular, Octavio Romero Oropeza.

El funcionario, quien participó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el antiguo requisito de sumar mil 80 puntos ha sido eliminado, simplificando el acceso a solo tres condiciones fundamentales.

La instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue la base de esta importante simplificación, según destacó Octavio Romero Oropeza frente a la mandataria.

El titular de la dependencia enfatizó que la reforma es tan radical que "prácticamente no hay requisitos, hay tres condiciones" para que los derechohabientes puedan acceder a un crédito y adquirir una vivienda.

Las tres condiciones o requisitos que ahora aplicará el Infonavit son:

Ser derechohabiente de la institución

Ganar entre uno o dos salarios mínimos

No tener algún crédito hipotecario vigente

Romero Oropeza detalló que estas tres condiciones le dan a los derechohabientes "la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas".

En cuanto a los avances en la entrega de viviendas, el titular de Infonavit indicó que el organismo tiene como meta realizar la entrega de 4 mil 871 viviendas para finales del presente año 2025.

Hasta la fecha de la conferencia matutina, ya se han realizado entregas a mil 100 beneficiarios. El funcionario agregó que, a partir del mes de enero de 2026, la entrega de viviendas se irá incrementando progresivamente.

El titular del organismo sostuvo que esta información está disponible para consulta de cualquier derechohabiente en las páginas oficiales del Infonavit.