Se prevén condiciones estables y sin lluvia este lunes; sin embargo, se mantiene el ambiente muy frío en la región montañosa y se anticipan dos nuevos frentes fríos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora pronostica condiciones estables y cielos mayormente despejados para este lunes, sin probabilidad de lluvia.

No obstante, se mantendrá un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche sobre los municipios de la región montañosa.





El estado se beneficia de condiciones estables tras el paso del sistema anterior. Sin embargo, la CEPC ya tiene la vista puesta en dos nuevos frentes fríos que se aproximarían al norte de la entidad a finales de mes:

Primer Frente Frío: Se aproxima alrededor del 28 de noviembre.

Segundo Frente Frío: Se espera que se aproxime el 01 de diciembre.

Estos sistemas originarán algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas.





El pronóstico se basa en la valoración del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de EU. La siguiente tabla detalla las condiciones para hoy:

Ciudad Mínima (ºC) Máxima (ºC) Lluvia (%) Rachas Viento (km/h) Variables Clave Nogales (Norte) 4 18 0% 40 Mínima de 4ºC, 90% de humedad. Agua Prieta (Noreste) 4 19 0% 40 Mínima de 4ºC, 95% de humedad. SLRC (Desierto) 11 23 0% 40 Vientos promedios de 15 km/h. Guaymas (Costa) 15 28 0% 60 Rachas de viento de 60 km/h. Hermosillo (Centro) 14 28 0% 40 Cielos mayormente despejados. Ciudad Obregón (Sur) 14 29 0% 40 Cielos despejados. Navojoa (Sur) 14 30 0% 60 Máxima de 30ºC y rachas de 60 km/h.

La CEPC recomienda a los habitantes de la región montañosa tomar precauciones ante el ambiente frío durante las madrugadas y noches. Asimismo, se llama a la población a mantenerse informada sobre la evolución de los frentes fríos que se aproximan.