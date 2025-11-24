Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y figura clave del doblaje mexicano, destacó por dar voz a personajes icónicos y por una trayectoria que marcó generaciones.

Gabriela Michel, fallecida este lunes a los 65 años, fue una figura ampliamente respetada dentro del doblaje en México, donde prestó su voz a personajes icónicos de la televisión y el cine.

Aunque para el público masivo su nombre suele relacionarse con el de su hija, la actriz Aislinn Derbez, su trayectoria profesional la posicionó por mérito propio como una de las intérpretes más versátiles de la industria.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su deceso la mañana del lunes, destacando su amplia carrera y aportaciones al mundo del doblaje, un oficio al que dedicó décadas con una disciplina que la llevó a formar parte de proyectos cruciales para varias generaciones de audiencia hispanohablante.

Michel inició su camino artístico en la década de los ochenta, etapa en la que se relacionó con el ambiente televisivo mexicano. De joven trabajó como asistente de dirección en 'En Familia con Chabelo', una producción donde coincidió con Eugenio Derbez, entonces actor en la barra cómica de Televisa. Años después, ambos formarían una relación sentimental de la que nació Aislinn, primera hija del hoy reconocido comediante.

Con el tiempo, Michel enfocó su carrera hacia el doblaje profesional, donde consolidó una voz inconfundible. Entre sus interpretaciones más recordadas destaca Samantha Jones, el explosivo personaje de Sex and the City, cuya versión en español marcó una referencia en la adaptación latinoamericana de la serie. También fue parte del universo Disney con personajes como la Primavera en La Bella Durmiente, la Reina Clarion en la saga de Tinkerbell, Madame Leota en La Mansión Embrujada y Prudencia en La Cenicienta 3.

Su trabajo se extendió a producciones como Lost, Juego de Gemelas, Santa Cláusula 2, Saber Marionette J, Castle y diversas cintas y series donde aportó matices que fortalecieron la identidad sonora de cada personaje.

En el terreno personal, Michel compartió una etapa de su vida con Eugenio Derbez; si bien su relación fue breve, Aislinn ha confirmado en entrevistas que ambos se consideraron un amor profundo aunque inestable. Más adelante, Michel contrajo matrimonio con el conductor Jorge Alberto Aguilera, voz emblemática también de En Familia con Chabelo, quien formó parte fundamental de la crianza de Aislinn y con quien la actriz tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara.

La noticia de su fallecimiento —que personas cercanas atribuyeron a un accidente doméstico, aunque sin detalles confirmados públicamente— generó múltiples muestras de cariño dentro del gremio del doblaje y entre quienes trabajaron con ella.