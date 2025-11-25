La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, respondió en redes a los mensajes de odio que ha recibido tras ganar la corona y aprovechó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para visibilizar la violencia digital.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, utilizó sus historias de Instagram para reaccionar a los mensajes de odio que ha recibido desde que ganó la corona. La mexicana compartió capturas de pantalla de algunos de estos ataques, acompañados de reflexiones sobre la violencia hacia las mujeres y su propósito con el título que ostenta.

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, cuestionó Bosch, compartiendo los tipos de violencia y el “volentómetro” que explica cómo se manifiestan los ataques.

La reina de belleza señaló que, a pesar de los insultos y deseos de muerte recibidos, mantiene firmes sus valores y su autoestima. “Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional”, escribió.

Fátima Bosch aprovechó para dar un mensaje más amplio sobre la violencia de género: “Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

En sus palabras, también destacó que la violencia no siempre es física: “La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.

La mexicana reiteró que su victoria no es una amenaza, sino un ejemplo de resiliencia: “A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo”.

Finalmente, Fátima Bosch reafirmó su compromiso con las mujeres que han sufrido violencia: “A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes. Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor. Mi voz no se apaga. Mi luz, como la de todas, nació para iluminar, no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esta corona para bien”.