La quinta temporada se estrenará en tres partes entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre, con un episodio final proyectado también en cines.

Stranger Things prepara su despedida definitiva de Netflix con una revelación escalonada que comenzará hoy 26 de noviembre.

La plataforma confirmó que la quinta y última temporada se dividirá en tres partes y contará con episodios de duración extendida, equivalentes a una película, según adelantaron los hermanos Duffer.

La producción llega a su final tras consolidarse como un fenómeno global. Esta semana, Netflix informó que las cuatro temporadas previas se colocaron simultáneamente en el Top 10 de series en inglés más vistas, un hecho inédito en la plataforma. El comportamiento refleja el interés que ha generado su cierre narrativo, ambientado una vez más en el universo sobrenatural de Hawkins.

Fechas confirmadas de estreno

Netflix incorporará los capítulos al catálogo en tres entregas consecutivas:

Volumen I (episodios 1 al 4): 26 de noviembre, 18:00 horas, tiempo de Sonora

Volumen II (episodios 5 al 7): 25 de diciembre

Episodio final —'The Rightside Up'—: 31 de diciembre

La temporada está integrada por ocho capítulos en total. El episodio que concluirá la serie tendrá una duración aproximada de dos horas.

Estreno simultáneo en cines

Por primera vez, un episodio de una serie de Netflix llegará a la pantalla grande.

'The Rightside Up' se proyectará en más de 350 salas de Estados Unidos y Canadá el 31 de diciembre a las 17:00 horas, el mismo instante en que estará disponible en la plataforma. Las funciones continuarán hasta el 1 de enero de 2026.

Con este formato híbrido, Netflix busca cerrar uno de los títulos más influyentes de su catálogo, cuyo recorrido inició en 2016 y que ha marcado un hito en el género de ciencia ficción y terror.