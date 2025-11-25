El asesinato de Valentín Elizalde sigue rodeado de hipótesis y controversias que no se han apagado.

El 25 de noviembre de 2006 quedó marcado como una de las noches más dolorosas para el regional mexicano. Valentín Elizalde, quien vivía un ascenso meteórico con temas como Te quiero así y Vencedor, fue asesinado tras presentarse en la Feria y Exposición de Reynosa, Tamaulipas.

El último concierto del sonorense inició alrededor de las 12:00 a.m. y concluyó a las 2:20 de la madrugada. El cantante permaneció aproximadamente 20 minutos en su camerino y salió por la puerta trasera del palenque a las 2:40 horas. Después de que firmó autógrafos, abordó una Suburban negra modelo 2007 junto con su mánager, su chofer y su primo Fausto Castro Elizalde.

A las 2:50 a.m., el vehículo avanzó cerca de 70 metros antes de ser interceptado por dos camionetas: una Excursion dorada 2007 y otra no identificada. De acuerdo con los informes, en ellas viajaban hombres armados que abrieron fuego contra los ocupantes de la Suburban. Valentín Elizalde, su mánager y su chofer murieron en el lugar. Su primo Fausto logró escapar, aunque resultó herido en el brazo durante la persecución.

La captura de Raúl Hernández Barrón, alias “El Plander”, operador del Cártel del Golfo, en marzo de 2008 fue uno de los primeros indicios sobre los responsables. Investigaciones oficiales apuntaron a que los autores del ataque pertenecían al grupo de sicarios liderado por Hernández Barrón y Raúl Alberto Trejo Benavides, “El Trebol”. Sin embargo, nunca se confirmó una autoría directa.

Sin versión oficial

Durante años, la teoría dominante señalaba que la ejecución podría haber sido consecuencia de la canción A mis enemigos, interpretada esa noche. Sin embargo, versiones recientes cuestionan esta hipótesis.

Hace unos meses, Francisco Elizalde, hermano del cantante, dio una nueva perspectiva en una entrevista con “Al Rojo Vivo”. Respaldó la teoría de la periodista Norma Aguirre, quien sostiene que el hecho pudo haber sido un acto de celos relacionados con una mujer vinculada al crimen organizado: “Todo apunta que la razón del asesinato del cantante fueron celos, pues posiblemente salía con una mujer casada o que mantenía una relación con un hombre vinculado al tráfico”, explicó Aguirre.

Francisco afirmó públicamente que esa versión podría ser la más cercana a la verdad. “Puede ser. O sea, sí apunta todo a que fue por celos por una mujer. Y quiero pensar que era una mujer que estaba casada y que quizá tenía una relación con un hombre vinculado al narcotráfico. Pudo haber sido eso”, declaró. También señaló que la familia conoce desde hace años la identidad de los asesinos. “Sí, ya se saben quiénes fueron. Desde hace mucho se sabe, ya unos están en la cárcel. Otros están ya fallecidos”.

El hermano de Valentín abundó en que el documental producido por su primo Tano Elizalde. Fue contundente al señalar que la versión presentada en ese proyecto no corresponde con lo que la familia cree.

Familia dividida

El distanciamiento entre ambos primos ha sido tema recurrente, no solo por el documental, sino también porque Tano fue uno de los sobrevivientes del ataque y porque años después inició una relación sentimental con la viuda de Valentín, lo que avivó controversias y sospechas.

Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Hijo del también cantante Lalo “El Gallo” Elizalde, creció en un entorno musical que lo llevó a iniciar su carrera profesional en Guasave, Sinaloa. Su voz ronca y su estilo inconfundible lo llevaron a destacar rápidamente en bailes, palenques y foros regionales. Con canciones como Vete Ya, Cómo Me Duele, Dónde Está El Amor, Soy Así y Vete Con Él, construyó una de las carreras más sólidas y queridas del género.