El cantante obtuvo la suspensión condicional de la sanción tras un amparo otorgado por un juez federal.

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, quedó absuelto del caso donde se le acusaba de sobornar a policías municipales de Hermosillo, confirmó Francisco Acuña, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, esta mañana.

Acuña explicó que al artista se le otorgó una suspensión condicional de la sanción, en cumplimiento de un amparo concedido por un juez federal, tras los hechos ocurridos el año pasado, cerca del cumpleaños del cantante. La madrugada del 29 de marzo de 2024, Cano fue detenido por elementos de la policía por conducir un Dodge Charger rojo sin placas y a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos e Ignacio Soto.

En los videos compartidos por el mismo 'Nata' en sus redes sociales, se observa a uno de los agentes estirar la mano para recibir lo que podría ser el dinero, en otro se escucha a Cano discutir que "ya les dio 50 mil" cuando lo vuelven a detener. Segundos después, el cantante grita y les avienta billetes para que recojan del suelo.

Estas acciones se viralizaron rápidamente, y llegaron a manos de las autoridades de Hermosillo. En noviembre del año pasado, la Fiscalía imputó a siete policías municipales por cohecho e incumplimiento de deber legal. Entre las medidas cautelares se les impuso el pago de 15 mil pesos y la suspensión de sus funciones.

Así las cosas en Hermosillo, donde por un billete puedes hacer bailar el vehículo en cualquier crucero de alta movilidad con permiso de la @Policia_HMO !!! pic.twitter.com/WH9gMZiSFq — Martín Vallejo (@martin_vallejog) March 29, 2024

Tiene que cumplir por un año

El presidente del tribunal detalló que el juez local había negado este beneficio anteriormente, cuando la defensa de Cano había solicitado la suspensión condicional del proceso en noviembre de 2024, ofreciendo un plan de reparación del daño que incluía un depósito de 10 mil pesos y un donativo a una fundación contra el cáncer. Aclaró que los hechos por los que Cano fue acusado derivan de que “les tiró un dinero a los policías”, lo cual fue recogido y documentado como presunto soborno.









Sin embargo, tras el amparo, se ordenó conceder la suspensión: “Pero él pidió un amparo, y el juez de distrito le concedió el amparo, en cumplimiento de esa sentencia del juez de distrito. Nuestro juez le concedió la suspensión condicional y salió en libertad. Él andaba gozando de la libertad antes de esto. Pero no es nuestro juez, es el juez de distrito y nosotros cumplimentamos una sentencia que viene del Poder Judicial Federal.”

Acuña detalló que la suspensión condicional implica un periodo de aproximadamente un año en el que Cano debe cumplir ciertas obligaciones para que el delito quede eliminado legalmente, pero que ya no será citado por el Tribunal: "Con esto ya se resuelve su situación”, explicó.

"Eso quiere decir que se le da un término, se suspende una sanción. Si en un término de un año, creo, fue el que se le fijó, cumple con las obligaciones, pues queda eliminado prácticamente el delito. Esa es la ley y lo estamos haciendo en cumplimiento de la sentencia dictada por el señor juez de distrito” , dijo el funcionario, agregó que, aunque normalmente se fija un pago como fianza, no tiene detalles sobre el monto en este caso.



