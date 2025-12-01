La tabasqueña sostiene su triunfo pese a dudas sobre el certamen.

Pese a las controversias que han marcado su coronación como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch sostiene que no tiene nada que demostrar ante quienes ponen en duda la legitimidad de su triunfo.

A pocos días de haber recibido la corona, la tabasqueña se ha enfrentado a una ola de especulaciones sobre la transparencia del certamen y supuestas inconformidades dentro de la organización.

En entrevista con Al Rojo Vivo de Telemundo, Bosch rechazó tajantemente la posibilidad de entregar su título como una forma de frenar la polémica. “Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda… Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?” , expresó, subrayando que su preparación fue igual de rigurosa que la de las demás concursantes.

Se enfrenta a los ataques

La nueva Miss Universo reconoció que los ataques en redes sociales han sido difíciles de enfrentar, en especial por los señalamientos hacia su familia. “Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente… Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí” , dijo. Aun así, aseguró que se mantiene enfocada en lo que considera su propósito dentro del certamen: “Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad” .

Bosch ha insistido en que no piensa defenderse de rumores que considera infundados. “Cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo” , declaró ante un grupo de reporteros.

Aunque reconoce que su triunfo “desató mucha polémica”, atribuye ese ruido al cambio que representa dentro del concurso . “Yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo” , afirmó, en referencia a la línea más inclusiva que la organización internacional impulsa desde hace algunos años.

A la par de los cuestionamientos sobre su coronación, en redes comenzaron a circular versiones que sugerían que Bosch podría renunciar anticipadamente al título. Ella descartó esa posibilidad y aseguró que está comprometida con el año de trabajo que le espera. “A ver, Miss Universo es un trabajo… La organización es transparente… Ese triunfo me lo gané con arduo trabajo” , sentenció.

Con la mirada puesta en su agenda global, Bosch busca dejar atrás la controversia y concentrarse en las causas sociales que, asegura, fueron el motor de su llegada al certamen. “Entré al concurso por la filantropía y las causas sociales” , reiteró.



