Benito Antonio Martínez Ocasio supera a Taylor Swift con un acumulado de 19.8 mil millones de reproducciones, consolidando nuevamente el dominio de la música urbana latina en el reporte anual de la plataforma de streaming.

El año 2025 tiene un protagonista indiscutible en la industria musical global: Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny. La plataforma de streaming Spotify reveló este miércoles su esperado Wrapped, el balance anual de hábitos de consumo, confirmando que el puertorriqueño se consolidó como el artista más escuchado del planeta al acumular la cifra récord de 19.8 mil millones de reproducciones.

Con este logro, el intérprete urbano supera a Taylor Swift, quien había mantenido el liderazgo del ranking durante los periodos de 2023 y 2024. Este cambio en la cima reafirma la presencia dominante de Bad Bunny en el mercado internacional y la vigencia del género urbano en las preferencias de las audiencias masivas alrededor del mundo.

El informe detalla que, tras Bad Bunny y Swift, los artistas que completan los primeros lugares por número de streams son The Weeknd, Drake y Billie Eilish. La lista continúa con figuras de alto perfil como Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande y Arijit Singh. Destaca la inclusión de Fuerza Régida en el Top 10, lo que evidencia el impacto sostenido de la música mexicana y los corridos tumbados en el escenario global.

Liderazgo discográfico

En la categoría de producciones discográficas, Spotify presentó la lista de Álbumes Más Escuchados a Nivel Global. Por segundo año consecutivo, Bad Bunny lidera este rubro con su producción más reciente, titulada Debí Tirar Más Fotos. Este trabajo se posicionó por encima de competidores internacionales de diversos géneros.

La segunda posición fue ocupada por la banda sonora de K-Pop Demon Hunters, demostrando la fuerza que mantiene el fenómeno coreano en el mercado occidental. El tercer lugar correspondió a Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. El Top 5 global se completó con los álbumes SOS Deluxe: Lana, de SZA, y Short n' Sweet, de la cantante Sabrina Carpenter.

Respecto al rubro de sencillos, la plataforma confirmó que "Die With a Smile", la colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, se coronó como el tema más reproducido del año a nivel internacional. El resto de las posiciones de honor incluye "Birds of a Feather" de Billie Eilish; "APT.", colaboración entre ROSÉ y Bruno Mars; y "Ordinary" de Alex Warren. Bad Bunny también figura en este conteo con su tema "DtMF".

Innovación interactiva

Para conmemorar el hito histórico del artista puertorriqueño, Spotify anunció la implementación de experiencias digitales especiales para los usuarios. Estas incluyen un Global Film Launch y una búsqueda de easter eggs dentro de la aplicación. Un detalle visual destacado es la aparición de un sapo concho animado que flota sobre el botón de reproducción cuando los usuarios escuchan la música del artista número uno.

El Wrapped 2025 introduce también nuevas herramientas personalizadas para la comunidad. Entre ellas se encuentran tarjetas descargables que resaltan los "días de streaming memorables" de cada usuario y la función Wrapped Party.

Esta última característica permite a las personas competir en vivo con amigos comparando estadísticas de escucha en tiempo real, fomentando la interacción social dentro de la plataforma. Los datos revelados por Spotify funcionan como un termómetro exacto de las tendencias culturales que definieron el año 2025.