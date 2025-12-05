El actor y comediante Eduardo Manzano, integrante del dúo Los Polivoces y parte del elenco de Una familia de diez, murió a los 87 años; la noticia fue confirmada por su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, escribió Lalo Manzano, al compartir la muerte de su padre. En el mismo texto lo describió como “un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

El hijo del comediante destacó además el esfuerzo que había detrás de la carrera de su padre: “Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”. La publicación fue acompañada por una fotografía reciente en la que ambos aparecen abrazados, de la cual señaló: “Esta imagen dice más que mil palabras. Te amo papito hermoso”.

De acuerdo con lo difundido por la familia, la noticia se da meses después de que Manzano enfrentó complicaciones de salud derivadas de una infección biliar diagnosticada inicialmente en 2021 y que motivó su hospitalización a mediados de 2025. En ese momento, su esposa Susana Parra aclaró que, pese a la recaída, “no se espanten, está bien mi esposo”, e indicó que el cuadro estaba relacionado con la persistencia de una bacteria.

DESPEDIDA FAMILIAR

En aquella ocasión, Parra explicó que los médicos ya habían tratado la infección biliar, pero que la presencia de una sola bacteria podía reactivar el problema. Aun así, aseguró que el actor mantenía el apetito y el sentido del humor, por lo que desmintió versiones sobre un riesgo inminente para su vida.

Nacido en 1937, Eduardo Manzano alcanzó visibilidad masiva en las décadas de 1960 y 1970 al formar, junto con Enrique Cuenca, el dúo de comedia Los Polivoces. El programa que protagonizaron se transmitió en México y otros países de Latinoamérica, con personajes que se incorporaron al repertorio humorístico de la televisión, como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y “Wash and Wear”.

Tras la etapa con Los Polivoces, Manzano continuó en televisión con proyectos propios. Entre ellos destacó El Show de Eduardo II, emitido entre 1976 y 1981, donde asumió el liderazgo del formato y presentó nuevos personajes y rutinas.

El actor también participó en cine. En 1970 formó parte de la película ¡Ahí madre!, en la que compartió créditos con Roberto Gómez Bolaños. Esa colaboración reflejó la afinidad creativa entre comediantes que contribuyeron al desarrollo de la comedia televisiva en México.

TRAYECTORIA TELEVISIVA

Su vida personal estuvo marcada por episodios ajenos a los escenarios. El 22 de agosto de 1998, Manzano resultó herido de bala al intentar detener un asalto en un restaurante de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes de aquel momento, llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros con la que buscó protegerse a él y a su esposa. Tras recibir atención médica, se recuperó y retomó sus actividades profesionales.

En el ámbito familiar, Manzano compartió una etapa de su vida con Lourdes Martínez, primera voz del trío musical Los Impala. Con ella tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo. Dos de ellos, Ariel y Eduardo, siguieron la ruta del humor y en ocasiones interpretaron personajes creados por su padre, retomando parte del repertorio construido desde Los Polivoces.

Aunque su primera etapa televisiva se desarrolló en el siglo XX, Eduardo Manzano volvió a conectar con nuevas audiencias en 2007, cuando se integró a la serie Una familia de diez para interpretar al abuelo Arnoldo López Conejo. Su personaje se convirtió en uno de los ejes del programa y permitió que generaciones que no conocieron Los Polivoces lo identificaran a través de este formato.

En 2009 participó en el programa Hazme reír y serás millonario, donde retomó personajes como el comandante Agallón Mafafas, lo que evidenció que parte de su repertorio seguía presente en la memoria del público y podía reactivarse en nuevos contextos televisivos.

La trayectoria de Eduardo Manzano abarcó televisión, cine y espectáculos en vivo, con etapas de trabajo conjunto y proyectos individuales. Su nombre quedó ligado a Los Polivoces y a producciones posteriores que lo mantuvieron activo durante varias décadas en la industria del entretenimiento en México.