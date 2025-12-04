Gabrielle Henry permanece en terapia intensiva en Tailandia casi dos semanas después del accidente ocurrido durante las preliminares de Miss Universo.

A casi 15 días de la fuerte caída que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, la modelo continúa en terapia intensiva en un hospital de Tailandia, mientras su familia y autoridades de Jamaica reportan avances con algunas complicaciones en su recuperación.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre, un día antes de la final de Miss Universo, durante las preliminares celebradas en Bangkok. Según testigos, Gabrielle perdió el equilibrio mientras desfilaba en vestido de noche y cayó en una abertura de 1.2 metros utilizada por el equipo de iluminación.

| Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Inicialmente, su familia creyó que el traslado al hospital formaba parte del protocolo preventivo del certamen. Sin embargo, días después, su hermana explicó que las lesiones eran más delicadas de lo esperado. Aunque no presentó fracturas, sí sufrió un trauma cerebral y laceraciones en la barbilla y el pie, lo que motivó su ingreso al área de cuidados intensivos.

La Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sigue hospitalizada en Tailandia luego de la aparatosa caída que sufrió durante un evento de Miss Universo 2025. De acuerdo con la Organización Miss Universo Jamaica, Gabrielle permanece en terapia intensiva con un pronóstico reservado pic.twitter.com/AwBFGk1Zji — Sopitas (@sopitas) November 22, 2025

El 24 de noviembre, Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, afirmó que Gabrielle evolucionaba favorablemente y que pronto podría abandonar el hospital. Sin embargo, el traslado a Jamaica aún no se ha concretado y la modelo sigue bajo observación estricta.

Rocha defendió la actuación de la organización tras las críticas que surgieron por la supuesta falta de acompañamiento. Enna Moll, Miss Chile 2025, aseguró que nadie de Miss Universo había acudido al hospital para visitar a Gabrielle, pese a la gravedad del incidente. Declaró que la ausencia de apoyo institucional le parecía preocupante.

En respuesta, Rocha señaló que la discreción en torno al estado médico de Gabrielle se debe al respeto hacia su familia y no a desinterés. Añadió que él mismo coordinó la atención inicial y supervisó el traslado al hospital tras la caída.

La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, informó el 3 de diciembre que Gabrielle continúa recuperándose con algunos contratiempos, pero mantiene el ánimo elevado. Destacó su fortaleza y confió en que podrá superar este periodo crítico.

La funcionaria reiteró que Jamaica espera "pacientemente" su eventual traslado al país, aunque la fecha no ha sido confirmada por motivos médicos.