Salvador Plasencia recibió 30 meses de prisión tras declararse culpable de suministrar ketamina al actor semanas antes de su muerte.

Salvador Plasencia, uno de los médicos acusados de suministrar ketamina a Matthew Perry semanas antes de su muerte, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión por distribución ilegal del anestésico.

La resolución fue emitida en un tribunal federal de Los Ángeles, donde el médico de 43 años quedó bajo custodia tras la audiencia. Plasencia se había declarado culpable en julio de cuatro cargos federales por distribución de ketamina, sustancia que proporcionó tanto al actor como a su asistente.

En el acuerdo judicial, el médico admitió haber entregado a Perry 20 viales, pastillas y jeringas de ketamina alrededor de un mes antes del fallecimiento. También reconoció haber adquirido la sustancia a través de otro médico, Mark Chavez, a quien contrató para abastecerlo y así revenderla al actor por 4 mil 500 dólares.

Durante las declaraciones de impacto, los padres y la madrastra del protagonista de Friends señalaron a Plasencia como el "mayor responsable" de la muerte del actor, cuestionando la ética y las decisiones del médico. La Fiscalía había solicitado una pena de tres años de cárcel.

Documentos judiciales señalan que Perry sufrió previamente una fuerte reacción a una inyección de ketamina, con un aumento súbito de la presión arterial; pese a ello, Plasencia dejó más dosis para que su asistente se las aplicara. En mensajes de texto revelados por los fiscales, el médico expresó desprecio por el actor y aludió al beneficio económico del suministro.

El médico, quien renunció a su licencia profesional, es el cuarto de cinco personas acusadas en el caso que se declara culpable. Matthew Perry, de 54 años, murió el 28 de octubre de 2023 por "efectos agudos de la ketamina", además de factores contribuyentes como ahogamiento, enfermedad coronaria y presencia de buprenorfina, según el informe forense.

El caso continúa abierto para otros implicados. Entre ellos se encuentra Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', quien será sentenciada el 10 de diciembre y podría enfrentar décadas de prisión.

Mark Chavez, proveedor del medicamento, conocerá su sentencia el 17 de diciembre. El exasistente del actor, Kenneth Iwamasa, y Erik Fleming, señalado como intermediario, tienen audiencias programadas para enero de 2026.