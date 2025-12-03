MGI acusa a la reina de belleza de declaraciones falsas ante los medios de comunicación, y que una vez aclarada la situación, no ofreció disculpas al Señor Itsaragrisil.

En una nueva controversia alrededor de la más reciente edición del certamen de belleza más importante, Miss Universo, se reveló esta mañana que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI), presentó una demanda penal por difamación contra Fátima Bosch, la tabasqueña coronada hace unas semanas.

Durante los eventos previos a la competencia, Bosch declaró ante la prensa tailandesa que Itsaragrisil la llamó "estúpida" frente al resto de las concursantes , un hecho quedó grabado en video y circuló por todo el mundo. En consecuencia a estas acusaciones, se le separó de su papel de presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición de Miss Universe.

A través de un comunicado oficial, Itsaragrisil aseguró que nunca insultó a Bosch durante el incidente ocurrido el 4 de noviembre, donde cuestionó públicamente a Bosch por no publicar contenido sobre el país anfitrión y por supuestamente ignorar instrucciones del comité.

La mexicana aseguró que todo se trató de un malentendido y acusó a la organización de emitir comentarios despectivos hacia su equipo, motivo por el cual abandonó la reunión y habló con los medios. En declaraciones tras el conflicto, Bosch sostuvo: “Me llamó ‘estúpida’ porque tiene problemas con la organización y creo que eso no es justo... solo trato de ser amable y dar lo mejor de mí”.

Sin disculpas y con presunta motivación personal

Según el texto, las grabaciones de voz que circulan en redes muestran que la palabra que pronunció fue “daño” .

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo se escucha claramente en las grabaciones de voz” , señala el documento.

El comunicado agrega que Bosch habría hecho una acusación falsa ante los medios y que ha continuado dando entrevistas que, según MGI, tergiversan el hecho.

La organización también afirmó que Bosch, de 25 años, no ofreció disculpas cuando se aclaró la situación y sugirió que su comportamiento podría estar relacionado con intereses personales dentro de la competencia.

“A pesar de ya ostentar el título, la Sra. Fátima Bosch ha seguido concediendo entrevistas que tergiversan el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat” , añadió MGI.

MGI detalló que la denuncia penal se presentó el 12 de noviembre en Tailandia y advirtió que, si surgen nuevas conductas que consideren difamatorias, iniciarán acciones legales adicionales. Además, Itsaragrisil llamó a los medios de comunicación a informar con cautela y evitar reproducir acusaciones que, según afirma, carecen de fundamento, pues podrían ser considerados cómplices.