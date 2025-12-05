La venta de los últimos boletos se reanudará este sábado 6 de diciembre.

La venta de boletos para La Cura Fest 2026 provocó un verdadero frenesí en Hermosillo. Ante la alta demanda, la organización anunció cambios en la comercialización de entradas: el sistema Arema cerrará hoy a la medianoche (11:00 p.m. hora Sonora), y los últimos boletos se podrán adquirir mañana, sábado 6 de diciembre, a la 1:00 p.m. por Superboletos (12:00 p.m. hora Sonora). Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para el festival.

El entusiasmo del público se hizo sentir desde primeras horas del viernes, cuando se abrió la venta a través de Arema Ticket. En menos de media hora, se agotaron los boletos de Fase 1 para las zonas General Chapayeca y VIP Boca Chueca 1 y 2, lo que activó automáticamente la Fase 2. La afluencia masiva de usuarios colapsó momentáneamente la plataforma, situación que Carin León abordó con humor en sus redes sociales.

El festival, creado por el cantante hermosillense, se llevará a cabo el 14 de marzo de 2026 en la Expogan Sonora y ofrecerá más de 10 horas de música con fusiones de country, regional mexicano y folk americano, además de contar con la participación de proyectos cercanos al universo sonoro de León.

La venta de boletos se realiza en cuatro fases, con incrementos progresivos en los precios. Cada comprador puede adquirir hasta ocho entradas, y el evento será apto para todas las edades, con boleto obligatorio a partir de los tres años. No se permitirá reingreso al recinto, y habrá áreas especiales para personas con discapacidad con personal de apoyo desde los accesos.

Al corte de esta nota, los palcos Primera Cita y UVV estaban agotados, mientras que las zonas generales avanzaban rápidamente: la General Chapayeca en Fase 3 y la VIP Boca Chueca en Fase 4.

En los puntos de venta físicos, la respuesta fue igual de intensa. Asistentes de Caborca, Guaymas, Cananea y otros municipios del estado hicieron filas de hasta seis horas para asegurar sus entradas, demostrando que Hermosillo está listo para recibir uno de los festivales más esperados del próximo año, encabezado por uno de los artistas más influyentes de Sonora.



