El artista sonorense detalla cómo un proceso de cambio interior definió el sonido y la esencia de su séptimo disco inédito.

Para Régulo Caro, el Carpe Diem no es una frase inspiradora ni un impulso momentáneo; es el resultado de un proceso personal que comenzó cuando cumplió 40 años y que hoy, a sus 44, sigue marcando su vida. En aquella etapa empezó a cuestionarse su ritmo, su salud mental y la desconexión que sentía con lo importante; comenzó a meditar, a entrenar su mente y a redefinir la manera en que quería vivir sus días.

Ese periodo de transformación coincidió con casi tres años de ajustes internos, en los que se replanteó prioridades y buscó reencontrarse con una versión más consciente de sí mismo.

En entrevista para e Media, explicó que Carpe Diem nació justo de ese despertar: “Yo quise representar cómo en este momento de mi vida, pues ahorita de aprovechar al máximo, no dejar nada por fuera, siempre tratar de hacer lo mejor que se pueda, tener la mejor versión de mí en el día… siempre levantarme con todos los ánimos y tratar de hacer lo mejor que se pueda” . Esa convicción de vivir cada jornada con intención terminó convirtiéndose en la columna vertebral de su nuevo álbum.

Un disco nacido del cambio

Su séptimo álbum inédito, Carpe Diem, es el resultado de esa búsqueda. “Me tardé casi alrededor de tres años en hacer este disco, pero al final quedé satisfecho” , afirmó. La producción reúne más de 18 temas que mezclan corridos, rancheras, románticas y propuestas más experimentales bajo la visión de Carpe Diem (Full Experience).

Caro reconoce que terminarlo fue un reto mayor, uno que incluso requirió rehacerlo varias veces: “Este disco realmente lo hice como tres veces… ya lo tenía terminado y siempre quería sacar algo diferente” .

En la parte creativa, el cantante apostó por arriesgarse desde la raíz. Trabajó con un productor joven, su sobrino, originario de Obregón, con la intención de refrescar su sonido: “El primer riesgo fue confiarle mi música en manos de un joven… de darle la oportunidad a la juventud” .

También decidió explorar fronteras nuevas dentro de su propio estilo: “Dije, ¿qué puedo hacer que ya no he hecho antes?… La canción de 'Carpe Diem' es de las más complicadas que he hecho hasta ahorita” . Con arreglos vocales distintos y una mezcla moderna, buscó empujar su propuesta un paso más adelante.

El legado del pionero

Recordó además cómo, hace 15 años, también se atrevió a transformar el panorama de la música regional al fusionarla con rock. “Con los primeros dos discos descargué toda la creatividad para dejar mi huella” , relató. No fue un proceso inmediato: “Me costó unos dos, tres años para que la gente realmente se acostumbrara a este sonido” .

Sin embargo, su apuesta terminó trazando un camino para otros: “Sembramos la semilla… fuimos parte de esa generación que inspiró a la nueva” .

Régulo reconoce la influencia de muchos sonidos que nutrieron su identidad musical: “Me inspiré en Tucanes de Tijuana, La Explosión Norteña… y traigo todo este arroyo del rock que siempre me ha gustado desde la adolescencia” .

A ello se suma su formación en Ciudad Obregón, donde creció escuchando a la familia Vega: “Agarré todos esos elementos, los eché y los mezclé y ya saqué mi propio sazón” .

Hoy, esa mezcla coincide con una industria más global y diversa: “Antes los que escuchaban regional éramos acá del norte… Ahorita cualquier persona consume regional, rock, pop o reggaetón” .

Sobre esta “nueva” música mexicana, Caro considera que el regional ya dejó de ser regional: “Se convirtió en el referente de la moda… Ahora un Anuel, una Belinda quieren incursionar en el corrido” .

El fenómeno, dice, es natural en un mundo donde los géneros dejaron de ser fronteras: “La música se ha globalizado tanto… ya no se le hace raro a la gente que Belinda esté cantando con Natanael Cano” .

El artista también reflexiona sobre cómo ha cambiado la industria: “Me tocó transicionar de la vieja escuela a la nueva… del CD al digital” . Aunque reconoce la saturación de estrenos, también destaca la libertad de las nuevas generaciones: “Tienes muchas oportunidades… sin depender de disqueras” .

EN CORTO

¿Qué colaboración sueñas concretar?

Ya con todos mis ídolos del regional mexicano colaboré… Un sueño guajiro sería con el mundo del rock.

¿Qué decisión arriesgada del pasado agradeces?

Apostar todo por la música después de graduarme… fue uno de los pasos más grandes que he dado.

¿Qué viene después de Carpe Diem?

Seguir trabajando con este álbum, algunas colaboraciones que vienen y venir más seguido a México, especialmente Sonora, Hermosillo, Obregón y Navojoa.



