El proyecto formativo impulsado por la Universidad de Sonora exhibirá producciones realizadas por estudiantes de Ciencias de la Comunicación.

Este viernes 5 de diciembre, a las 18:00 horas en Cinemex Encinas, se llevará a cabo la presentación de Hecho en Corto 2025, el proyecto de formación cinematográfica de la Universidad de Sonora que, desde hace 14 años, impulsa el aprendizaje práctico y la creatividad de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

El profesor Flavio Valencia, responsable del programa, señaló que la iniciativa se ha sostenido gracias al compromiso de estudiantes, docentes y a la visión institucional de formar profesionales capaces de narrar desde su realidad.

“El objetivo central siempre ha sido muy claro: que las y los estudiantes aprendan cine haciendo cine. Aquí no solo hablamos de teoría, sino de procesos reales, de resolver problemas en locación, de trabajar en equipo y de descubrir su propia voz como creadores” , expresó.

Espacio de fortalecimiento estudiantil

Hecho en Corto se ha consolidado como un espacio académico que fortalece las competencias profesionales de las y los jóvenes mediante la producción real de contenidos audiovisuales. Cada edición funciona como un laboratorio donde los estudiantes aplican conocimientos de guion, dirección, fotografía, sonido y montaje, además de desarrollar dinámicas de trabajo propias de la industria.

A lo largo de su trayectoria, el proyecto ha dado origen a cortometrajes de ficción, documentales, series de televisión e incluso un largometraje, posicionándose como uno de los espacios formativos más relevantes dentro de la Universidad de Sonora.

Valencia destacó además la dimensión formativa del programa.

“Hecho en Corto permite que los jóvenes comprendan que una historia se construye con sensibilidad, técnica y disciplina. Este proyecto les da las herramientas, pero también la experiencia emocional de ver sus ideas cobrar vida en pantalla. Ese momento transforma vocaciones” , señaló.

Nuevas miradas cinematográficas

En su edición 2025 se presentarán seis cortometrajes originales, cada uno con historias diversas que reflejan la voz, sensibilidad y propuestas narrativas de los jóvenes realizadores.

La función busca no solo mostrar el talento universitario, sino destacar la importancia de formar nuevas generaciones de creadores audiovisuales capaces de narrar con identidad y técnica las historias de su entorno.

La presentación también abre un espacio de reflexión sobre la relevancia de que los jóvenes desarrollen una identidad narrativa propia y comprendan el impacto social del cine.

“Cada generación aporta nuevas miradas y nuevas preguntas. Lo que vemos en estos cortometrajes es honestidad, riesgo y autenticidad. Para mí, lo más valioso es que los estudiantes entienden que el cine no es solo entretenimiento: es memoria, es territorio, es diálogo con su comunidad” , añadió Valencia Castillo.

Cortometrajes participantes

En la distancia

Dirección: Nadia Contreras y Diego Muro

Una historia sobre el amor que debe enfrentar proyectos, distancias y decisiones que marcan el rumbo del futuro.

Las voces de las olas

Dirección: Brisley Del Cid

Un viaje hacia la playa que se convierte en despedida, memoria y eternidad para dos jóvenes unidos por el arte y el amor.

En esta no

Dirección: Marco Palacios y Rafael Félix

Relato íntimo sobre un amor que florece durante unas prácticas profesionales, pero que confronta límites y despedidas inevitables.

Altas horas

Dirección: Edgar Zatarain

Lo que debía ser una noche de relajación se transforma en caos para Marty al conocer a una chica que cambiará su destino.

Algo tranqui

Dirección: Diego Montoya y Roberto Ávila

Una salida nocturna en Hermosillo toma un giro inesperado cuando dos amigos encuentran un misterioso objeto en un callejón.

Absorción

Dirección: Diego Yates

Dos trabajadores descubren un enigmático hoyo en el bosque, desencadenando una serie de sucesos inquietantes que los envuelven en un ciclo de terror.