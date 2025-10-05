Tras 71 días de competencia y más de 41 millones de votos, Aldo de Nigris se llevó el premio de 4 millones de pesos, mientras Dalilah Polanco y Abelito completaron el podio.

Después de tres meses de convivencia, estrategias y polémicas, 'La Casa de los Famosos México 3' llegó a su fin este domingo 5 de octubre de 2025, coronando como ganador a Aldo de Nigris, quien obtuvo más de 19 millones de votos del público y se llevó el premio de 4 millones de pesos.

La gran final, conducida por Galilea Montijo, reunió a todos los exhabitantes del reality show en una noche cargada de emociones y recuerdos. Los cinco finalistas —Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Abelito, Shiky Clement y Mar Contreras— compartieron sus últimas impresiones antes de conocerse el veredicto del público.

El primer anuncio de la noche fue para Mar Contreras, quien se despidió del reality en el quinto lugar, seguida de Shiky Clement, que se quedó con el cuarto puesto.

En tercer lugar se ubicó Abelito, uno de los favoritos del público joven, mientras que Dalilah Polanco alcanzó el segundo lugar, consolidándose como una de las participantes más queridas de la temporada.

Finalmente, Aldo de Nigris se alzó como el gran vencedor, convirtiéndose en el encargado de "apagar las luces" de la casa más famosa de México.

Una temporada récord

De acuerdo con datos oficiales de la producción, la tercera temporada del reality alcanzó cifras históricas, con más de 41 millones de votos en la gala final y una audiencia acumulada de 132 millones de espectadores durante los 71 días de transmisión.

Con la victoria de Aldo, la dinastía De Nigris vuelve a brillar en la televisión mexicana, ya que el joven de 26 años es sobrino del conductor Poncho de Nigris y del exfutbolista Aldo de Nigris.

Sin embargo, su triunfo fue mérito propio: su carácter tranquilo, lealtad y autenticidad conquistaron al público y lo mantuvieron como uno de los favoritos desde las primeras semanas.

Aldo Tamez De Nigris: ganador de LCDLFM 3

Aldo Patricio Tamez De Nigris nació en Monterrey, Nuevo León, el 27 de julio de 1999.

Antes de dedicarse al entretenimiento, fue futbolista en las fuerzas básicas del Club Rayados, pero abandonó las canchas a los 19 años para enfocarse en su carrera como modelo e influencer.

El es Aldo Tamez De Nigris (sobrino de Aldo) y acaba de marcar CINCO goles en la victoria de Rayados contra León en la categoría sub 17. pic.twitter.com/EntLgeOPTw — DLPTLV (@dlptlv) January 28, 2017

•Aldo Tamez de Nigris, conocido como Aldo de Nigris Jr., nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo y sobrino del conductor Poncho de Nigris. A los 26 años, ha destacado como influencer y creador de contenido, acumulando más de… pic.twitter.com/fPWEkfoj8P — Meredith Gay ?? (@MerGarza) July 28, 2025

En redes sociales ha destacado por su contenido sobre fitness y estilo de vida saludable, además de conducir el pódcast 'Más allá del Fierro'.

Su participación en La Casa de los Famosos México 3 marcó su consolidación como figura del entretenimiento digital y televisivo.

Con el cierre de esta edición, Televisa confirmó que una cuarta temporada ya está en desarrollo y contará con nuevos habitantes a partir de 2026.