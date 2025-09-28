El conductor de televisión y creador de contenido utilizó sus plataformas para señalar lo que considera fallas en el reality, asegurando que esta edición no logró enganchar al público como las anteriores.

La tercera entrega de 'La Casa de los Famosos México' no tuvo la aceptación esperada, al menos según la visión de Adrián Marcelo.

El presentador calificó la temporada como un "fracaso rotundo" . En sus comentarios ironizó sobre la falta de interés del público y mencionó que la producción no supo reinventarse ni ofrecer un giro novedoso que mantuviera la atención de los espectadores.

De acuerdo con su análisis, las primeras ediciones generaron conversación en redes sociales, polémicas y debates entre los televidentes. Sin embargo, en esta tercera temporada, los temas y las dinámicas no lograron trascender más allá de los propios seguidores del programa.

Marcelo explicó que el reality perdió frescura y que los conflictos entre los famosos parecieron forzados. A su juicio, el programa dejó de ser un reflejo espontáneo de convivencia y se convirtió en un formato predecible, sin capacidad de sorprender a la audiencia.

Además, comentó que las cifras de rating y la disminución del interés en plataformas digitales son un reflejo de ese desgaste. Para él, lo que alguna vez fue un fenómeno de conversación ahora pasó a ser un producto televisivo más, con poco impacto en la cultura popular.

Las opiniones de Adrián Marcelo generaron controversia en redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con él, asegurando que el programa ya no tiene la misma chispa que en temporadas pasadas. Otros, en cambio, lo criticaron por 'desacreditar' un formato que todavía conserva una base de fans leales.

Lo cierto es que el debate evidenció que 'La Casa de los Famosos 3' no consiguió replicar el éxito de sus entregas anteriores y que la audiencia se muestra cada vez más exigente con los realities televisivos.