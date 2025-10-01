Una campaña en GoFundMe para "compensar" al tiktoker tras su eliminación de La Casa de los Famosos terminó en denuncias de fraude y confusión en redes sociales.

La polémica rodea a Aarón Mercury apenas días después de su salida de La Casa de los Famosos México 3.

Lo que comenzó como una iniciativa de apoyo económico por parte de sus seguidores terminó en denuncias de fraude, luego de que se reportara que una campaña en GoFundMe, presuntamente destinada al tiktoker, fue modificada para beneficio del organizador.

La idea surgió tras la eliminación de Mercury el domingo 28 de septiembre, cuando un grupo de admiradores —autodenominados Mercurials— lanzó una colecta en línea con el objetivo de reunir cuatro millones de pesos, la misma cantidad que recibe el ganador del reality. Al principio, la iniciativa parecía simbólica, con apenas poco más de 2 mil pesos recaudados, pero con el paso de los días las publicaciones en redes sociales comenzaron a hablar de cantidades millonarias.

Te puede interesar Adrián Marcelo dice que 'La Casa de los Famosos 3' es un fracaso

De acuerdo con versiones difundidas en TikTok y X, la campaña habría alcanzado más de 2.5 millones de pesos antes de que el organizador, identificado como Víctor Caudillo, cambiara la descripción y anunciara que se quedaría con el dinero. Esto desató una ola de críticas y advertencias de fraude entre los propios fans.

Aarón Mercury reacciona a supuesta estafa

Ante la confusión, Mercury rompió el silencio en sus redes sociales. En sus historias de Instagram aclaró: "Estas páginas de GoFundMe no son mías, eviten perder su dinero". Después en X, ironizó sobre quienes creían en la cifra millonaria, deslindándose de cualquier colecta abierta en su nombre.

Historia de Aaron Mercury este 1 de octubre. (Captura de pantalla)

Respuesta de Aaron Mercury en X. (Captura de pantalla)

Burlas en redes

Mientras tanto, en X y TikTok el debate se mantiene dividido. Por un lado, hay seguidores que insisten en respaldar económicamente al creador de contenido, convencidos de que fue eliminado de manera injusta. Por el otro, abundan las críticas a la ingenuidad de algunos fanáticos y cuestionamientos sobre la falta de transparencia en este tipo de campañas.

Aarón Mercury, que percibía un salario estimado entre 70 y 100 mil pesos semanales durante su estancia en el reality, también genera ingresos constantes como influencer en TikTok y con campañas publicitarias. Pese a ello, sus seguidores aseguran que la intención de la colecta no era económica, sino una manera de reconocer el carisma que mostró en el programa.