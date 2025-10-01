La nueva película dirigida por Per Prinz llevará la tensión y el drama de la frontera a la pantalla grande. Con locaciones en Nogales, Sonora, el filme mezcla acción, emoción y una historia de redención que llegará a cines en octubre de 2026.

La frontera sonorense será uno de los escenarios clave de 'Coyote', la nueva película protagonizada por Esai Morales, Mel Gibson y Renata Notni, que ya comenzó a levantar expectativas tanto en México como en Estados Unidos.

La producción, dirigida por el cineasta Per Prinz, grabará varias escenas en locaciones emblemáticas de Nogales, como la Plaza Benito Juárez, la calle Reforma y el icónico sitio conocido como 'El Mono Bichi'.

Se trata de un thriller fronterizo que narra la historia de Hernán Barroca (Morales), un excontrabandista que se ve obligado a regresar a un mundo peligroso que creía haber dejado atrás.

En su intento por ayudar a Julia (Renata Notni) y a su hija Maribel a cruzar la frontera, desata la furia de una violenta organización de narcotraficantes. Mel Gibson interpretará a Jack Bradley, un sargento retirado del Ejército de EU y padre de una agente de la Patrulla Fronteriza que también se involucra en la persecución.

Figuras clave en el drama fronterizo

El director Per Prinz declaró sobre el proceso de selección de los protagonistas: "Al trabajar con Mel, reconocí de inmediato su legendaria pasión por el cine. Aporta una intensidad y un talento inigualables, buscando siempre la autenticidad y la veracidad en cada escena. Le importa profundamente el poder de la historia, pero lo que más destaca es la forma en que eleva a quienes lo rodean. Su perspicacia, generosidad, amabilidad y compromiso inspiran a todo el equipo a dar lo mejor de sí" .

Sobre Notni, agregó: "Desde el momento en que conocimos a Renata fue innegable: estaba destinada a interpretar a Julia. Y cuando las cámaras grabaron su primera escena, quedó claro que solo ella podía encarnar a este personaje con tanta fuerza y gracia" .

La actriz mexicana, considerada una de las figuras más importantes de su generación, protagonizó la nueva versión de 'Zorro' para Amazon MGM y recientemente concluyó la serie 'Day One', que se estrenará a finales de este año. Por su parte, Gibson estrenó hace unos meses 'Amenaza en el aire', thriller que dirigió con Mark Wahlberg, y también formó parte de 'The Continental: From the World of John Wick'. Actualmente prepara 'Resurrección de Cristo', secuela de su aclamada 'La Pasión de Cristo' (2004).

Mezcla talento y territorio fronterizo

'Coyote' fue escrita por Prinz junto con Adam J. Goldstein. Producen Scott Smith (Fire Tiger Studios), Hamid y Camille Torabpour (Winter State Entertainment), además del propio Esai Morales a través de Richport Entertainment.

El rodaje se realizará principalmente en Nuevo México, con locaciones adicionales en Italia, Arizona y Nogales, Sonora. Se estima que el filme, que aborda con crudeza la realidad de los cruces ilegales en la frontera, termine sus grabaciones en unas ocho semanas y tenga su estreno comercial en octubre de 2026.

En el reparto también participa Karla Rodríguez Coronado, quien interpreta a la madre de una niña migrante, añadiendo una dimensión emocional y social a esta historia de redención, violencia y esperanza en la línea divisoria entre dos mundos.