El Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruíz, sostuvo reunión con parte del elenco y productores de esta película que se filmará en la Plaza Benito Juárez, calle Reforma y otros espacios públicos de la ciudad, incluyendo la plaza conocida como 'El Mono Bichi'

El Gobierno de la Ciudad de Nogales brindará todas las facilidades para la filmación de una parte de la película ‘Coyote’, dirigida por Beernz Prince y protagonizada por actores de talla internacional como Mel Gibson.

El Secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruíz, sostuvo una reunión con parte del elenco y los productores de la película, provenientes de Estados Unidos. En esta reunión se acordó brindar todo el apoyo logístico y de seguridad necesario para que el rodaje se realice sin contratiempos durante dos semanas de trabajo en la ciudad.

La película ‘Coyote’ aborda la historia de una familia mexicana que intenta cruzar ilegalmente a Estados Unidos con la ayuda de un traficante retirado. Las filmaciones en Nogales se llevarán a cabo en lugares emblemáticos como la Plaza Benito Juárez, la calle Reforma y otros espacios públicos de la ciudad, incluyendo la plaza conocida como 'El Mono Bichi'.

Hipólito Sedano Ruíz, expresó que mediante la exhibición de la película se promoverá la ciudad y sus espacios. El productor René Coronado destacó que la frontera de Nogales fue escogida por su historia, su gente y la conexión con la ciudad del mismo nombre en Estados Unidos. El Gobierno Municipal facilitará el rodaje con apoyo en cierres de calles y logística.

El elenco incluye a Esaí Morales, quien interpretará al ‘Coyote’ y a Karla Rodríguez Coronado, en el papel de la madre de una niña que busca cruzar hacia Estados Unidos. La mayor parte de la película se filma en Nuevo México, otra parte en Italia y el resto en Nogales Sonora y Arizona. Se prevé que la película se estrene en octubre de 2026 después de aproximadamente ocho semanas más de grabación en Nuevo México y los dos Nogales.

"Esta no es la primera filmación que se lleva a cabo en la frontera de Nogales, Sonora y se espera que la promoción de la ciudad a través de esta película beneficie a la comunidad local", concluyó en entrevista el funcionario municipal de Nogales.












