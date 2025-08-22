En su perfil de Facebook publicaron la advertencia de información falsa que han circulado en redes, en la que mencionan que se abrió nuevamente el asilo político a Estados Unidos, por lo que informan que no se ha reabierto ese servicio migratorio y que siguen las políticas de migración actuales

El Consulado Americano en Nogales Sonora, advirtió sobre nuevas estafas por parte de los traficantes de humanos a través de sus redes sociales.

"Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en EE.UU. está abierto nuevamente. Eso es FALSO", mencionan en publicación de Facebook.

El Consulado Americano enfatizó que el asilo político "no se ha reabierto" y "la frontera permanece cerrada", de acuerdo a las políticas migratorias actuales.

También advierten que los contrabandistas sólo quieren recibir dinero con este tipo de noticias falsas y ponen la vida "en peligro" de quienes caen en sus estafas al intentar cruzar la frontera

"No confíes en traficantes ni en rumores. Infórmate siempre a través de canales oficiales del Gobierno de EE.UU", recomiendan en la publicación.

El Consulado Americano advierte sobre el peligro de confiar en traficantes o en rumores no verificados sobre políticas de migración.En su lugar, insta a las personas a informarse siempre a través de los medios oficiales utilizados por Gobierno de Estados Unidos para obtener información precisa y actualizada sobre las políticas de inmigración y asilo.



