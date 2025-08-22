Consulado Americano advierte de contrabandistas y posibles estafas

Karyna Vieyra

viernes 22 ago. 2025 - 01:29 p. m.

En su perfil de Facebook publicaron la advertencia de información falsa que han circulado en redes, en la que mencionan que se abrió nuevamente el asilo político a Estados Unidos, por lo que informan que no se ha reabierto ese servicio migratorio y que siguen las políticas de migración actuales

El Consulado Americano en Nogales Sonora, advirtió sobre nuevas estafas por parte de los traficantes de humanos a través de sus redes sociales.

"Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en EE.UU. está abierto nuevamente. Eso es FALSO",  mencionan en publicación de Facebook.

El Consulado Americano enfatizó que el asilo político "no se ha reabierto""la frontera permanece cerrada", de acuerdo a las políticas migratorias actuales.

También advierten que los contrabandistas sólo quieren recibir dinero con este tipo de noticias falsas y ponen la vida "en peligro" de quienes caen en sus estafas al intentar cruzar la frontera 

"No confíes en traficantes ni en rumores. Infórmate siempre a través de canales oficiales del Gobierno de EE.UU", recomiendan en la publicación. 

El Consulado Americano advierte sobre el peligro de confiar en traficantes o en rumores no verificados sobre políticas de migración.En su lugar, insta a las personas a informarse siempre a través de los medios oficiales utilizados por Gobierno de Estados Unidos para obtener información precisa y actualizada sobre las políticas de inmigración y asilo.


