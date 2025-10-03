El homenaje resaltó la trayectoria del sonorense y su compromiso con la juventud, coincidiendo con el medio siglo de historia de la institución que lo vio crecer.

Carin León volvió a convertirse por un momento en aquel joven que, hace más de 20 años, recorría los pasillos de la Secundaria General No. 4 “Prof. Rubén A. Gutiérrez Carranza” en Hermosillo, Sonora. En una emotiva ceremonia, el cantante, acompañado de su novia Meylín Zúñiga, recibió el reconocimiento de exalumno distinguido, un homenaje que celebra su destacada trayectoria artística y la fuerza con la que ha superado los retos a lo largo de su vida.

Durante la ceremonia, Carin compartió la emoción de regresar a ese lugar que marcó sus primeros pasos. Aprovechando la ocasión, el sonorense ofreció un mensaje cargado de inspiración para los jóvenes presentes. "Más que agradecerles, quisiera darles una chispita de inspiración a todos, a toda la gente que tiene sueños. A los deportistas, artistas, matemáticos, biólogos… lo que sé es que van a ser un futuro brillante. Están en una gran institución para lograrlo" , les dijo, alentándolos a aprovechar la oportunidad que tienen de estudiar y de crecer en su comunidad.









Cinco décadas de su alma mater









El homenaje a Carin León también coincide con el 50 aniversario de la Secundaria General No. 4, un hito significativo para la institución. El Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, destacó la importancia de este tipo de homenajes, señalando el ejemplo que representa Carin León para los jóvenes de la región. "Vean en él que los sueños se pueden lograr" , expresó, haciendo referencia a los primeros pasos del cantante en las rondallas escolares. "Carin León participaba en las rondallas, y vean hasta dónde ha llegado. Pero, sobre todo, es importante que siempre se sientan orgullosos de sus raíces. Carin, a donde va, habla de Hermosillo, lo lleva en el corazón, lo pone en alto, y hoy Hermosillo suena en todo el mundo gracias a él" , agregó.

Gámez Gamboa también subrayó el compromiso de Carin con la cultura, el arte y la educación, destacando su apoyo a los jóvenes sonorenses. "Él viene a decir que es un creyente de la cultura, el arte y la educación, y que va a apostar por la juventud junto con el gobernador Alfonso Durazo" , afirmó.

El Secretario explicó que el objetivo de trabajar con Carin León es reconocer y guiar el talento que existe en las escuelas públicas del estado. "Vamos a estar trabajando en ir reconociendo el talento que hay en nuestras escuelas y que él pueda ser una fuente de inspiración y también una guía para las y los jóvenes que están en nuestras escuelas, aquellos que inician tocando cualquier tipo de instrumento o que forman parte de rondallas" , comentó Gámez Gamboa.