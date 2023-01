¿Tini Stoessel y Clara Chía son amigas?

"¿Clara Chía?, no sé. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. La verdad, no la conozco, pero bueno, nada, en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentiras", expresó.

La polémica entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía está muy lejos de acabar, por el contrario ya hay nuevos involucrados y una de ellas es la cantante Tini Stoessel.

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de videos en los que se le puede ver a la argentina acompañada de una mujer rubia, que muchos aseguran se trataría de la española, por lo que los rumores de que entre ambas existe una gran amistad empezaron a circular.

Como era de esperarse, las críticas para la intérprete de "La triple T" no tardaron en aparecer; sin embargo, ahora es ella misma quien rompe el silencio y en entrevista para el programa "Sale el Sol", aclaró de una vez por todas sí es cierto o no que mantiene una cercanía con la nueva novia de Piqué.

Stoessel fue cuestionada directamente por las imágenes en las que supuestamente aparece con Clara y no sólo aseguró que se trata de una equivocación, también se dijo completamente sorprendida pues ni siquiera conoce a la joven.

"¿Clara Chía?, no sé. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. La verdad, no la conozco, pero bueno, nada, en TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentiras" , expresó.

¿Y su colaboración con Nodal?

Otro de los temas que la han puesto en el ojo del huracán es el tema que recientemente estrenó con Christian Nodal, mismo que el cantante de regional había grabado anteriormente con su exprometida, Belinda.

Las comparaciones y hasta reclamos por parte de los fans de la intérprete española no se hicieron esperar; sin embargo, Tini decidió hacer frente a los comentarios y aclarar que no está dispuesta a entrar en polémicas que nada tienen que ver con ella: "Esta canción con Nodal, como todas las canciones que hago con otros artistas es exclusivamente profesional, después lo que haya sucedido entre dos personas no tiene que ver conmigo", contó al matutino "Venga la alegría".

La también actriz reveló que fue Nodal quien la buscó para que colaboraran juntos y ella, que es una gran fan del mexicano, no lo pensó dos veces, pero no estaba enterada del trasfondo de la canción: "(Me dijeron) Quiere compartir una canción contigo, yo dije obvio, lo conozco me encanta su música. Así que él me escribió, me mandó la canción y me encantó", agregó.

El tema titulado "Por el resto de tu vida" fue lanzado hace apenas unos días a través de las plataformas digitales y ya se ha colocado en las listas de éxitos; además, en YouTube ya rebasa los 2 millones de reproducciones.