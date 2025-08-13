Un hombre de 35 años que intentó robar un par de tenis y provocó daños al realizar dicho acto, fue detenido ayer por la Policía Preventiva

Ayer a las 18:00 horas un hombre de 35 años fue arrestado por la Policía Municipal por intentar robar un par de tenis.

Fue en la colonia Centro en donde la mujer que reportó a la policía dijo que un hombre “intentó agarrar unos tenis y al correr causó daño al marco de aluminio y al vidrio de un aparador” del local comercial ubicado en las calles Benito Juárez y Dr. Noriega.

Por lo que de acuerdo al boletín del 13 de agosto de la Policía Municipal de Hermosillo, agentes policiacos lo interceptaron y arrestaron a quien se identificó como Ndijooé Omán "N" de 35 años de edad.



