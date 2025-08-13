Protección Civil de Sonora prevé tormentas eléctricas, lluvias de hasta 75 mm y temperaturas de hasta 43 °C en distintas regiones del estado. El monzón mexicano seguirá activo este miércoles 13 de agosto.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 13 de agosto persistirán los efectos del monzón mexicano combinados con divergencia en la atmósfera, generando tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en la mayor parte del estado durante la tarde.

El pronóstico también contempla un ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 y 42 °C en el noroeste de la entidad. No se espera formación ciclónica en el Pacífico en las próximas 48 horas.

Pronóstico por ciudad

Hermosillo: mínima 28 °C, máxima 41 °C, humedad 60 %, cielo mayormente despejado, 40 % de probabilidad de lluvia, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h

Ciudad Obregón: mínima 27 °C, máxima 40 °C, humedad 75 %, cielo despejado, 30 % de probabilidad de lluvia

Nogales: mínima 20 °C, máxima 34 °C, humedad 65 %, cielo parcialmente nublado, 60 % de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: mínima 29 °C, máxima 43 °C, humedad 50 %, cielo despejado, sin probabilidad de lluvia

Navojoa: mínima 27 °C, máxima 40 °C, humedad 75 %, cielo mayormente despejado, 30 % de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: mínima 20 °C, máxima 35 °C, humedad 75 %, cielo parcialmente nublado, 60 % de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima 29 °C, máxima 35 °C, humedad 70 %, cielo mayormente despejado, 30 % de probabilidad de lluvia, vientos con rachas de hasta 50 km/h

Recomendaciones

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones por posibles encharcamientos, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Además, sugirió evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados, especialmente en municipios con temperaturas superiores a los 40 °C.



