A solo diez días de iniciado el programa Pensión para Mujeres Bienestar, más de 32 mil sonorenses de entre 60 y 64 años ya se han registrado para recibir este apoyo, informó Octavio Almada Palafox, delegado de la Secretaría del Bienestar en el estado.

Detalló que, hasta el momento, Hermosillo es el municipio con mayor número de registros, con más de 9 mil 800 mujeres inscritas. Precisó que de enero a agosto de 2025 se han destinado 2 mil 600 millones de pesos para los programas del Bienestar en este municipio.

Agregó que este programa busca reconocer y dignificar la labor de las mujeres en el cuidado de los hijos, además de promover su independencia económica mediante este apoyo bimestral.

"Esta pensión va dedicada a las mujeres, un compromiso que cumple la presidenta Claudia Sheinbaum con las mujeres de Sonora de 60 a 64 años; la pensión va a ser de 3 mil pesos, esto con el objetivo de que las mujeres tengan independencia económica y por la dignificación de la mujer" , expresó.

Finalmente, señaló que continúan realizando censo de salud casa por casa con el objetivo de incorporar beneficiarios a programas, en el estado se han realizado más de 220 mil encuestas y 42 mil visitas médicas.