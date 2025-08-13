En julio de 2025, el costo mínimo de la canasta alimentaria urbana en Sonora llegó a $2,453.34 por persona, lo que representa $9,813 para una familia de cuatro integrantes, sin incluir gastos de vivienda o transporte.

En julio de 2025, el costo mínimo para cubrir la canasta alimentaria en zonas urbanas del país se elevó a 2 mil 453.34 pesos mensuales por persona, mientras que en áreas rurales alcanzó mil 856.91 pesos, según la actualización de las Líneas de Pobreza que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el caso de la Línea de Pobreza por Ingresos, que incluye gastos en vivienda, educación, transporte y cuidados personales, el monto de referencia se ubicó en 4 mil 718.55 pesos para el ámbito urbano y 3 mil 396.71 pesos para el sector rural.

Te puede interesar Ingresos de hogares en Sonora crecieron 14% entre 2022 y 2024: Inegi

Su impacto en Sonora

En ciudades como Hermosillo o Ciudad Obregón, el costo de la canasta alimentaria urbana para una familia de cuatro integrantes requeriría al menos 9 mil 813 pesos mensuales solo para alimentos, sin contar vivienda, transporte o educación. En comunidades rurales del estado, el gasto mínimo sería de 7 mil 427 pesos en el mismo periodo.

Estas proyecciones se calcularon multiplicando el costo por persona que establece el Inegi para julio de 2025 por el número de integrantes del hogar. No son mediciones directas del gasto familiar, sino estimaciones para dimensionar el alcance del indicador.

Te puede interesar Precio de la canasta básica baja 3.81% tras renovación del PACIC



