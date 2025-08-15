Una fan mexicana de Shakira relató en TikTok cómo, tras ir al baño durante el regreso de la colombiana a México, fue elegida por el staff para participar en la dinámica Camina con La Loba.

El sueño de miles de fanáticos de Shakira es poder estar cerca de la artista, pero para una joven tijuanense que asistió al concierto de la colombiana el pasado 11 de agosto en el Estadio Caliente, esa fantasía se volvió realidad de la manera más inesperada: saliendo al baño.

En un video publicado en su cuenta de TikTok bajo el arroba de @Alibjal el 14 de agosto por la noche, la joven relató cómo fue elegida para participar en la dinámica 'Camina con La Loba', un momento especial de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en el que algunos asistentes tienen la oportunidad de entrar al estadio caminando junto a la cantante en la icónica apertura del show.

Lo sorprendente es que, a diferencia de lo que suele suceder —ya que los participantes son elegidos mediante concursos o sorteos—, ella aseguró que no se inscribió en ninguna dinámica. Simplemente salió al baño, fue abordada por personal del staff y, tras responder algunas preguntas, recibió la invitación:

"Me dijeron: '¿Quieres estar con Shakira?' Yo pensé que era una broma, pero resultó que era cierto" , contó.

El abrazo soñado

Según su narración, tras ser llevada hasta la primera fila, fue colocada justo al lado de donde Shakira iniciaría su recorrido. Lo que parecía ya un privilegio inigualable se convirtió en un momento inolvidable cuando la artista la tomó del brazo, la abrazó y la jaló para caminar juntas sobre la pasarela.

"Yo me quedé helada. Es el mejor video porque duré como siete segundos en cámara. Cuando me abrazó, todo el estadio gritó. No sé cómo explicarlo, me sentí muy feliz, como si fuera un sueño" , relató con emoción.

La publicación rápidamente se viralizó, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios que destacaron la autenticidad y la suerte de la experiencia. Varios asistentes confirmaron haberla visto en el momento e incluso compartieron imágenes desde otros ángulos.

¿Suerte o destino?

Para cerrar su relato, @Alibjal aseguró que más que un golpe de suerte, todo fue cuestión de energía positiva:

"Yo digo que no fue suerte, fue el destino. Todo el día anduve con una vibra bien chingona. Sean buenas personas y les van a pasar cosas chingonas" , concluyó.

El testimonio de esta joven fan refleja la manera en que la gira de Shakira no solo ha marcado récords de asistencia, sino que también está dejando anécdotas únicas que quedarán en la memoria de quienes forman parte de "la manada de la loba".