La Plaza Zaragoza se llenó de música y alegría en el evento previo a la llegada de Shakira a Hermosillo, con concursos, rifas y la grabación de un videoclip promocional.

Hermosillo, Sonora, se prepara para recibir a Shakira después de 14 años. La cantante vuelve a la Ciudad del Sol como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Para calentar motores, el pasado 10 de agosto se realizó en la Plaza Zaragoza el evento especial 'El llamado de la loba', donde decenas de fanáticos participaron en dinámicas, concursos y rifas para ganar boletos para el esperado concierto.

El ambiente comenzó a animarse desde las 18:00 horas con un ensayo para el videoclip promocional que será entregado a Shakira. Entre música y risas, los asistentes practicaron al unísono el icónico aullido de La Loba, buscando la toma perfecta.

Las actividades fueron para toda la familia, con juegos como 'La mejor doble de Shakira', el mejor canto y baile, y el mejor aullido. El público se congregó frente al escenario para animar a los concursantes que mostraban su talento. Al iniciar la canción 'Loba', todos bailaron y, al llegar a la frase "Antes de irse a dormir", unieron sus voces en el famoso aullido, repitiéndolo hasta lograr la toma ideal.

Ganadores y momentos destacados

Los concursos comenzaron con la categoría infantil, donde los pequeños debían representar a la mejor Shakira. La mayoría coincidió en que imitarían el característico movimiento de caderas. Entre ellos, destacó Íker Hiram Ruíz Rodríguez, de 11 años, quien participó vestido con peluca y atuendo inspirado en los bailarines de la cantante, representando a su abuela y familia.

"Nos conseguimos outfits iguales a los bailarines de Shakira" , comentó emocionada su abuela al celebrar que su nieto ganó los boletos.

En esta categoría, Paulina Vásquez Rodríguez, de 17 años, también se llevó aplausos tras interpretar un fragmento de 'Loba'. Los ganadores fueron elegidos por el público mediante aplausos.

La categoría de adultos contó con tres participantes que mostraron su mejor canto y baile, interpretando temas como 'Loba' y 'Ojos Así', esta última con el característico belly dance popularizado por Shakira. Viviana Romero Martínez se llevó la ovación y ganó dos boletos tras cantar 'Inevitable'.

"He sido fan de Shakira desde joven, y siempre cantaba y bailaba sus canciones en la escuela" , compartió sonriente.

Antes de los concursos, se realizó una rifa entre los asistentes registrados, donde la ganadora fue Patricia Barrera, quien dijo: "Estoy muy feliz, no me lo esperaba" .

Concurso sorpresa y cierre emotivo

El equipo de Víactiva sorprendió con una dinámica especial: esconder dos sobres con boletos en la Plaza Zaragoza. La búsqueda, con linternas y emoción, terminó con Esmeralda Terán Martínez como ganadora.

Al final de la noche, se extrajeron más nombres en la tómbola. Entre los afortunados estuvo la abuela de Íker, Elvira Ramírez, y minutos después su hijo, Kevin Rodríguez Ramírez, también ganó un boleto. El público apoyó con entusiasmo que se lo quedara, con aplausos y vítores.

La familia se retiró feliz, con varios boletos ganados, mientras el evento concluyó en un ambiente de celebración.

'El llamado de la loba' fue todo un éxito, acercando a decenas de fanáticos un paso más a su sueño de ver a Shakira en vivo el próximo 14 de agosto en el estadio Héroes de Nacozari, donde se espera una noche inolvidable.