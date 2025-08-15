El show número 50 de su gira reunió a 23 mil personas y marcó récord en la capital sonorense.

Shakira rompió récord de asistencia con un concierto que reunió a 23 mil personas con boleto pagado, según cifras dadas a conocer por la producción, en el Estadio Héroe de Nacozari de Hermosillo la noche del 14 de agosto.

Con este hito, la cantante colombiana rompió récord de audiencia en la capital sonorense, superando cualquier presentación individual previa en el estado bajo las mismas condiciones. La cifra consolida a 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' como una de las giras más exitosas de su carrera y de la temporada en México.

Este viernes 15 de agosto, Shakira celebró en redes sociales un momento clave de su gira: el concierto número 50, que tuvo lugar precisamente en Hermosillo. Acompañó su publicación con varias imágenes del espectáculo en el ‘Héroe’, donde se le ve interactuando con el público, luciendo distintos vestuarios del show y caminando como loba junto a sus fans sonorenses.

En el texto que compartió con sus más de 90 millones de seguidores, la artista expresó su agradecimiento por la entrega del público sonorense, que no se dejó vencer por la lluvia ni por los contratiempos:

"Show número 50. Gracias Hermosillo por ser un público increíble a pesar de la lluvia y estar conmigo siempre. ¡Gracias por esta noche espectacular!" , escribió en sus redes.

Las imágenes capturan momentos clave de la noche: desde su caminata inicial como loba hasta el emotivo cierre con 'Loba' y 'Bzrp Music Sessions #53', mientras cañones lanzaban billetes con su rostro, reafirmando el mensaje que ha marcado esta gira: “Las mujeres ya no lloran, facturan.”









‘La Loba’ deja huella en Sonora









Tras 14 años de ausencia en tierras sonorenses, Shakira volvió a encontrarse con su “manada mexicana” en una noche llena de emociones, fuerza y conexión. A pesar de la lluvia, miles de fanáticos permanecieron en sus lugares desde temprano, sin importar el clima, ni el tráfico, ni la cancelación de la participación de Pitbull, cuyo equipo sufrió daños técnicos por la tormenta.

Shakira ofreció un espectáculo de más de dos horas con una producción impecable, múltiples cambios de vestuario, una narrativa visual elaborada y un repertorio que abarcó más de dos décadas de carrera. El concierto fue el número 50 de su gira mundial, como la propia artista compartió esa noche ante el público.

Entre los momentos más destacados estuvo la interpretación de Acróstico, el bloque urbano con “Soltera” y su poderoso discurso sobre amor propio, y la participación del Mariachi Gama Mil para interpretar 'Ciega Sordomuda' y 'El Jefe'.











