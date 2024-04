Carin León debuta en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'

En esta ocasión, el intérprete de Primera Cita, vestido con una chaqueta de mezclilla y flecos, pantalón de mezclilla, sombrero y botas cafés, no se presentó solo, pues compartió el escenario con el reconocido cantante estadounidense Leon Bridges.

La tarde del lunes 29 de abril, Carin León debutó en otro famoso programa de televisión estadounidense, pues fue invitado especial en la emisión de “Jimmy Kimmel Live!”, en la que el sonorense cautivó a la audiencia que se encontraba presente con su talento y carisma.

En esta ocasión, el intérprete de Primera Cita, vestido con una chaqueta de mezclilla y flecos, pantalón de mezclilla, sombrero y botas cafés, no se presentó solo, pues compartió el escenario con el reconocido cantante estadounidense Leon Bridges, con quien recientemente lanzó una colaboración.

La canción con la que ambos artistas se presentaron en el popular show de televisión fue It was always you (Siempre fuiste tú), tema musical que lanzaron hace un mes y el cual cuenta con millones de visualizaciones en la plataforma Youtube.

Carin León es el primer hermosillense que se presenta en el programa que es transmitido por la cadena ABC y es seguido por miles de personas a través de Youtube, sin embargo, Christian Nodal fue el primer sonorense en presentarse en este programa, pues el pasado 24 de abril debutó en el programa donde interpretó “La Mitad”.

León demostró una vez más por qué es uno de los artistas mexicanos más populares de la actualidad y su participación en este programa lo consolida como un artista con proyección internacional.