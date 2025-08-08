La Policía Preventiva municipal atendió el llamado de una mujer y un hombre, que reportaron violencia verbal, así como amenazas de parte de sus hijos y el de una mujer que reportó a su pareja por violencia física y destruirle el celular

Arrestaron a tres hombres por el delito de violencia familiar el día de ayer y los turnaron ante el Ministerio Público. La Policía Preventiva atendió los llamados de las personas afectadas y acudieron a sus domicilios.

Por orden cronológico la primera llamada de reporte de violencia familiar fue en la comisaría Miguel Alemán a las 10:45 horas, en donde acudieron al domicilio ubicado en las calles 1 y 12 Norte, de la colonia San Isidro. El perjudicado, un hombre de 58 años de edad, acusó a su hijo de amenazarlo con golpearlo con un block, por lo que arrestaron a Miguel "N", de 35 años de edad y lo turnaron al Ministerio Público.

La segunda detención fue de Ramón Felipe “N” en la colonia Parque Central, calle Parque de Los Leones. La afectada permitió el acceso a su domicilio a los oficiales para que arrestaran al hombre de 19 años de edad, por golpearla y quebrarle su teléfono celular. El arresto sucedió a las 15:15 horas y Ramón Felipe “N” fue turnado al Ministerio Público.

El último caso fue en la colonia Oasis Solera, a las 19:55 horas de ayer, cuando se reportó violencia doméstica en perjuicio de una señora de 60 años de edad. Al llegar a la casa ubicada en la calle Hierro se procedió a la detención de Jesús Octavio "N", de 30 años de edad. La perjudicada dijo a la Policía Municipal que su hijo la amenazó de muerte con actitud agresiva y la insultó.