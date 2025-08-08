Protección Civil estatal advirtió que una onda de calor elevará las temperaturas por encima de los 45 grados en el noroeste de Sonora este 9 de agosto.

Este viernes se prevé un incremento significativo de las temperaturas en gran parte del estado de Sonora, con máximas superiores a los 45°C en la zona noroeste, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El organismo explicó que el fenómeno está relacionado con una circulación anticiclónica que intensificará la onda de calor durante el día. A la par, el monzón mexicano seguirá generando inestabilidad atmosférica, lo que provocará lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en municipios del sur oriente, norte y centro.

Condiciones por municipio

Hermosillo: Cielo mayormente despejado, temperatura máxima de 40°C y rachas de viento de hasta 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 40%

Ciudad Obregón: Máxima de 38°C, humedad del 60%, cielo despejado y 60% de posibilidad de precipitación

Nogales: Se espera un día mayormente despejado con hasta 37°C de temperatura y posibilidad de lluvias del 60%

San Luis Río Colorado: El pronóstico indica 42°C de máxima y 70% de humedad. No se prevén precipitaciones

Navojoa: Parcialmente nublado, 38°C de temperatura máxima y 60% de probabilidad de lluvias

Agua Prieta: Condiciones mayormente despejadas, temperatura máxima de 39°C y 25% de posibilidad de precipitación

Guaymas: Máxima de 33°C, humedad alta y rachas de viento de hasta 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 40%

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante estas condiciones extremas, la CEPC recomienda evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y 17:00 horas, hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera y de colores claros, y buscar sombra o lugares ventilados. Además, instan a no dejar a personas o mascotas dentro de vehículos expuestos al sol.

En caso de presentar síntomas como mareo, náuseas o desorientación, se sugiere solicitar atención médica de inmediato. Para reportes de emergencia, está disponible la línea 911.

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y seguir las medidas de protección ante el calor extremo y las lluvias.