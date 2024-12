Memo Aponte afirma que sí le da gotas de cannabis a sus mascotas

El actor de doblaje sale en defensa ante las fuertes acusaciones hechas por sus exnovias en el podcast de 'Un Tal Fredo'.

Memo Aponte, en medio del ojo del huracán, salió a defenderse ante las fuertes críticas que está recibiendo por las acusaciones realizadas por parte de sus exnovias, quienes durante el podcast de 'Un Tal Fredo' revelaron que supuestamente el influencer drogaba a sus perritos y los golpeaba.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde el actor de doblaje grabó un video junto a sus dos mascotas Aika y Sora, y afirmó que sí les da gotas de cannabidiol conocido como CBD, sustancia que es extraída de la planta de cannabis.

" Oigan, he recibido muchos mensajes preguntándome cómo están mis perritas, gracias por preocuparse tanto, y me preguntaban que si les doy gotas y que si les doy no sé qué, y sí ", expresó.

Asimismo, el influencer señaló que dichas gotas fueron recomendadas por su veterinario debido a que él tiene que salir constantemente de casa por temas laborales y sus mascotas son muy ansiosas, por lo que decidió optar por está solución para el bien de los nervios de sus perros.

" Les doy gotas de CBD de uso veterinario y que me recomendó mi veterinario. Justamente porque cuando me vaya mucho tiempo, porque a veces me voy a trabajar, me voy a hacer ejercicio, estén tranquilas, porque son perros muy ansiosos. Les llego a dar de éstas unas dos gotitas ", explicó.

Además de afirmar que les da gotas de cannabidiol, Aponte reveló que también les da flores de Bach, pues ambas gotas son de uso para controlar la ansiedad y eso le ha sido de mucha ayuda a sus perritas para mantenerlas tranquilas.

" También les doy de estas, que estas son flores de Bach, son para la hiperactividad, ambas, para la ansiedad, etcétera, sirve, les ayuda mucho a estar tranquilas, a estar bien [...] Entonces por favor tranquilos, ponganse a jalar, todo está bien ", mencionó.