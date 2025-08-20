El vocalista de Enigma Norteño fue asesinado en una pensión vehicular de Zapopan; en el ataque también murió un joven y una mujer resultó herida.

La tarde del martes 19 de agosto, el cantante Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en Zapopan, Jalisco, en un ataque armado que también dejó como saldo la muerte de otro joven y una mujer herida.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el interior de una pensión vehicular ubicada en la colonia Mariano Otero, a unos metros de la avenida del mismo nombre. Testigos señalaron que dos hombres armados ingresaron al lugar a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

En el sitio quedaron tendidos tres jóvenes con heridas de bala. Paramédicos confirmaron la muerte de Barajas y de un acompañante de entre 20 y 25 años, mientras que una mujer de 18 años fue trasladada a un hospital, donde se reporta estable. En la escena se localizaron al menos ocho casquillos percutidos.

Autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo en la zona, que incluyó el cierre total de la calle. La Fiscalía de Jalisco informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, aunque versiones extraoficiales apuntan a un posible ajuste de cuentas.

Antecedentes de amenazas

El asesinato de Ernesto Barajas se da poco más de un año después de que el cantante recibiera amenazas del crimen organizado. En septiembre de 2023, Enigma Norteño tuvo que cancelar una presentación en la Feria de Rosario, Baja California, tras la colocación de una narcomanta firmada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que se le exigía no presentarse.

En ese mismo año, la agrupación también enfrentó dificultades para presentarse en Estados Unidos debido a la negativa de visas de trabajo.

Trayectoria musical

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas era vocalista, bajista y productor de Enigma Norteño, banda formada en 2004 que alcanzó gran popularidad en el norte de México y en comunidades de migrantes en Estados Unidos.

La agrupación se caracterizó por su estilo dentro del movimiento de los 'narcocorridos', con temas como 'También me llamo Ismael', 'El Señor Iván' y 'Los lujos del R', que relatan historias vinculadas al narcotráfico. Pese a las críticas, el grupo defendía que sus canciones eran un reflejo de la realidad social en México más que una apología a la violencia.

