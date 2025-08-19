Según medios locales, Barajas fue ultimado a balazos en una pensión de autos en la colonia Arenales Tapatíos, del municipio de Zapopan, en Jalisco

El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado la tarde de este martes, según han reportado diversos medios locales del estado de Jalisco.

Asesinan al vocalista de #EnigmaNorteño,Ernesto Barajas, en una pensión de vehículos en la col. Arenales Tapatíos,límites con la col. Mariano Otero,en Zapopan,Jalisco. Otro hombre, presunto integrante de su staff, también murió y una mujer resultó heridapic.twitter.com/UvzQkLmz6Y — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) August 19, 2025

El cuerpo del artista sinaloense fue encontrado sin vida tras recibir varios impactos con arma de fuego. También se habla de la ejecución de otro hombre y de una mujer lesionada.

Tras reportarse esta noticia, el promotor e influencer Beto Sierra confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales.