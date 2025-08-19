Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Jalisco

Juan Carlos Álvarez

martes 19 ago. 2025 - 03:29 p. m.

Según medios locales, Barajas fue ultimado a balazos en una pensión de autos en la colonia Arenales Tapatíos, del municipio de Zapopan, en Jalisco

El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado la tarde de este martes, según han reportado diversos medios locales del estado de Jalisco.

Barajas fue ultimado a balazos en una pensión de autos en la colonia Arenales Tapatíos, del municipio de Zapopan, en ese entidad.

El cuerpo del artista sinaloense fue encontrado sin vida tras recibir varios impactos con arma de fuego. También se habla de la ejecución de otro hombre y de una mujer lesionada.

Tras reportarse esta noticia, el promotor e influencer Beto Sierra confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales.

'’D.E.P. Mi Ernesto Barajas. pronta resignación Pa la familia’’, se lee en una publicación de Facebook.

