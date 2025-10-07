El cantante hermosillense presentó oficialmente su sello discográfico, Sonhoro Records, una plataforma para descubrir, profesionalizar y proyectar el talento sonorense en la escena musical internacional.

Desde el corazón de su tierra natal, Carín León dio un paso más en su misión de fortalecer la música sonorense con el lanzamiento oficial de Sonhoro Records, un sello discográfico que busca proyectar al mundo el talento local y construir una plataforma profesional de desarrollo artístico.

“Veníamos ya tiempo haciendo estas actividades con distintos artistas, con distintos talentos sonorenses, y nada más queríamos darle ya la formalidad y echar la casa por la ventana” , comentó el sonorense durante una rueda de prensa.

Con Sonhoro, León busca ofrecer “una estructura para todos los artistas y todo el talento que viene en crecimiento aquí en el Estado sonorense” . Dijo que el objetivo es claro: abrir espacio y profesionalizar la escena local.

“Para nosotros es algo que nos llena de mucho orgullo y que queremos impulsar siempre, porque es de Sonora” .

Actualmente, el sello cuenta con un roster de entre seis y siete proyectos, entre ellos Los Alegres de la Sierra, además de nuevos talentos como Xavi Flores, Gohan Corral, Braulio Mata, La Casta, El Larry y La Clase, Saúl Escoboza y El Chats.

León adelantó que el cierre del año servirá como punto de partida para consolidar esta estructura: “Queremos dar la salida y empezar todo esto bien, para cerrar con fin de año con toda esta estructura y poner a la orden a todo el talento sonorense, todo el talento hermosillense; esta es su casa disquera” .

Un homenaje a su tierra

El artista hermosillense compartió que su motivación principal para crear el sello está en sus raíces.

“Creo que todos los sonorenses tenemos ese rollo de cuando llega alguien a nuestra casa o traemos un visitante de fuera: tienes que probar esto, tienes que ir a tal playa. Creo que me sucede lo mismo con la música” , dijo.

León destacó que el “sabor único” de Sonora ha sido clave en la expansión global de la música mexicana.

“Tenemos un sabor bien diferente, un sabor que de cierta manera nos distingue y que hoy en día es muy culpable de todo lo que está pasando con la música mexicana en el mundo entero. Se lo debemos mucho a Sonora y, como fiel soldado que soy de esta tierra, es algo que más que llenarme de orgullo, me encanta hacerlo. Se lo debo a la música y se lo debo a nuestra tierra” .

Una visión integral

Más allá de ser un sello discográfico, Sonhoro Records busca ofrecer un acompañamiento completo a los artistas, desde la gestión legal hasta la promoción y el desarrollo de carrera.

“Lo que buscamos es tener una estructura 100% profesional, bien estructurada desde la parte legal hasta el contacto con el equipo que he ido formando en mi propio proyecto, para poder desarrollar nuevos talentos” , explicó León.

El músico subrayó que Sonhoro también tiene la intención de formar artistas conscientes del negocio detrás del arte.

"Lo que estamos tratando de hacer es enseñarle al artista todo el negocio que hay detrás de la música y que no nada más es el estar en la presentación o en las canciones, sino darles esa información de cómo hacer crecer su proyecto también" .

Asimismo, adelantó que el sello incluirá a creadores de diferentes disciplinas, no sólo musicales: "Tenemos todo lo que tenga que ver con talentos, todo lo que impulsa a nuestro compositor y a nuestra cultura. Para mí hay hasta gente que hace comida, hay todo ese rayo. Lo que queremos es impulsar la cultura sonorense en todos los ámbitos" .