El cantante Carin León fue homenajeado como exalumno distinguido en la Secundaria General No. 4 de Hermosillo.

El cantante Carin León regresó este viernes 3 de octubre a la secundaria General No. 4 “Prof. Rubén A. Gutiérrez Carranza”, donde fue homenajeado como exalumno distinguido, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su ejemplo de perseverancia.

Durante la ceremonia, el artista compartió la emoción de volver a la institución en la que cursó sus estudios. “Se siente bien bonito estar de vuelta por acá. Tenía muchísimos años, aproximadamente 20, cuando pisamos estos lugares. Tengo muy presente el recuerdo como si hubiera sido un día”, dijo ante estudiantes y personal académico.

El intérprete de música regional mexicana también dirigió un mensaje a los jóvenes, al que definió como un intento de inspirar a quienes persiguen sus metas. “A toda la gente que tiene sueños, deportistas, artistas, matemáticos, biólogos… lo que sé es que van a ser un futuro brillante. Están en una gran institución para lograrlo”, expresó.

Además, recomendó a los alumnos aprovechar cada etapa escolar. “Disfruten el tiempo que tienen hoy, disfruten estos días, disfruten su escuela, disfruten a sus compañeros, porque cuando menos piensan, ya no están en este lugar. Pasan los años, lo mejor que les puedo decir es que sigan viviendo, sigan disfrutando estos momentos que nunca se van a repetir”, agregó.

El reconocimiento al músico hermosillense llega en un momento clave de su carrera, ya que el próximo martes 7 de octubre presentará Sonhoro Records, su propia disquera, con la que busca impulsar nuevos talentos de la música regional y fortalecer su legado artístico.



