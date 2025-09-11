Con el espectáculo De Sonora Para el Mundo, Carín León se convierte en el primer latino en presentarse en The Sphere de Las Vegas.

El cantante sonorense Carín León fue confirmado este jueves 11 de septiembre como el primer artista latino en presentarse en The Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más innovadores y futuristas del mundo.

La mini residencia, titulada 'De Sonora Para el Mundo', se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, en el marco de las festividades por el Día de la Independencia de México. Los conciertos estarán producidos por AEG Presents y marcarán un hito para la música en español en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la llegada de León a The Sphere "establece un nuevo estándar para la música en español en vivo" y lo consolida como pionero al abrir las puertas de este escenario a la música latina.

El espectáculo hará uso de las tecnologías de última generación del recinto, que incluyen la pantalla LED de mayor resolución del mundo y el sistema de audio Sphere Immersive Sound, capaz de ofrecer una claridad sin precedentes a cada asistente.

Los boletos contarán con diversas fases de venta: primero se habilitaron paquetes VIP de viaje con hospedaje en The Venetian Resort Las Vegas, accesos especiales y mercancía exclusiva; la preventa general iniciará el próximo 23 de septiembre al mediodía y la venta abierta arrancará el viernes 26.

El anuncio ocurre en un momento de gran proyección internacional para Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, quien en los últimos años ha expandido su alcance con colaboraciones de talla mundial. Su próximo estreno será en octubre, dentro del álbum Forever (Legendary Edition) de Bon Jovi, donde interpreta un tema bilingüe.

Antes de su cita en The Sphere, León continuará con su Boca Chueca Tour 2025, que incluye una presentación el 12 de septiembre de este año en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.