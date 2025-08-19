La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el muro con México será pintado de negro por orden del presidente Donald Trump, con el fin de aumentar su temperatura y complicar que sea escalado.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro por instrucción del presidente Donald Trump, con el objetivo de aumentar la temperatura del metal bajo el sol y dificultar que los migrantes lo escalen.

Durante una visita a Santa Teresa, Nuevo México, Noem participó en el pintado de un tramo de la estructura junto a elementos de la Patrulla Fronteriza. Señaló que la medida forma parte de las acciones para reforzar la seguridad en la frontera sur.

"El presidente pidió específicamente que el muro sea pintado de negro porque en estas altas temperaturas se calienta aún más, lo que hará todavía más difícil que sea escalado" , declaró.

El director de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, explicó que la pintura no solo busca disuadir a los migrantes, sino que también ayudará a prevenir la oxidación de la estructura metálica.

La decisión de aplicar esta medida había sido considerada en la primera administración de Trump, pero fue descartada entonces por representar un gasto extra. Ahora se suma a su agenda de reforzamiento fronterizo, que incluye la conclusión de tramos pendientes de la barrera.

De acuerdo con Noem, actualmente se construyen hasta 800 metros de muro por día en distintos puntos de la frontera, dependiendo de la geografía de la zona. También destacó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabaja en infraestructura complementaria, como instalaciones acuáticas en áreas del río Bravo.

En su primer mandato (2017-2021), Trump convirtió el muro en un símbolo de su política migratoria, logrando levantar 724 kilómetros de barrera nueva o de reemplazo. En esta segunda etapa, su gobierno impulsa la culminación del proyecto con un financiamiento de 46 mil millones de dólares aprobado por el Congreso.