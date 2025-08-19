La Secretaría de Bienestar informó que el registro para mujeres de 60 a 64 años supera las 40 mil inscripciones en Sonora.

La Delegación Sonora de la Secretaría de Bienestar dio a conocer avances en los programas sociales que operan en la entidad, entre ellos la incorporación de mujeres al nuevo esquema de pensión para adultas de 60 a 64 años, el registro de personas mayores de 65 años y los resultados del programa Salud Casa por Casa.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó que, al corte del 18 de agosto, 40 mil 92 mujeres sonorenses se han inscrito en la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, apoyo que consiste en 3 mil pesos bimestrales. Tan solo en Hermosillo se contabilizan más de 10 mil registros en los primeros días del proceso, que concluirá el 30 de agosto.

Respecto a la pensión universal para adultos mayores de 65 años, Almada Palafox señaló que en la primera jornada se registraron 350 personas, con lo que Sonora alcanza ya más de 300 mil beneficiarios.

"Con estos programas se garantiza la tranquilidad de las familias sonorenses y se cumple el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con las mujeres y los adultos mayores del estado" , declaró.

El delegado también informó sobre los avances del programa Salud Casa por Casa, que suma 47 mil visitas domiciliarias en Sonora. Las brigadas médicas brindan atención a adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades escolares que administran fondos federales a través de comités.

"Hasta ayer por la tarde llevamos 47 mil visitas en el estado. Aprovecho para agradecer y reconocer el trabajo de enfermeras, enfermeros y doctores que recorren día a día las comunidades" , destacó.

Programa Avance / Registro Detalle Fecha / Plazo Pensión Mujeres 60-64 40,092 mujeres registradas Apoyo de 3,000 pesos bimestrales.

En Hermosillo: 10,000 registros. Inscripción abierta hasta el 30 de agosto Pensión Universal 65+ 350 registros en primera jornada Más de 300,000 beneficiarios acumulados en Sonora Corte al 18 de agosto Salud Casa por Casa 47,000 visitas domiciliarias Atención a adultos mayores, personas con discapacidad y sector educativo Corte al 18 de agosto