Cynthia Gutiérrez, líder de Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, informó que derivado del trabajo realizado durante este mes han obtenido resultados positivos, uno de los restos fue ubicado a través de un llamado anónimo y los otros dos en visitas de campo.

Un total de tres búsquedas positivas durante el mes de agosto ha localizado el colectivo de Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, a través de acciones que realizan en la región durante los fines de semana.

Cynthia Gutiérrez, líder del grupo, informó que derivado del trabajo realizado durante este mes han obtenido resultados positivos, uno de los restos fue ubicado a través de un llamado anónimo y los otros dos en visitas de campo al acudir a algunas zonas para llevar a cabo acciones de búsquedas.

"Seguimos trabajando, seguimos en la marcha atendiendo llamados y descartando puntos (con búsquedas en la región)" , expresó la líder del colectivo.

Recordó que durante el pasado fin de semana mientras llevaban a cabo trabajos de búsquedas, se localizó un cuerpo expuesto y consideró la posibilidad que los restos podrían considerarse de una persona en situación de calle de entre 60 a 65 años.

Para más información exhortó a las familias acudir a servicios periciales ubicada en Guaymas, para corroborar los datos ante la autoridad e identificar a la persona localizada.