Sergio Pérez recordó su despedida con Christian Horner y dijo que ningún piloto ha logrado estabilizar el segundo asiento del equipo.

Sergio Pérez compartió este lunes en la Ciudad de México nuevos detalles sobre los momentos finales de su relación con Red Bull Racing, casi un año después de su salida del equipo en diciembre de 2024.

Durante su participación en el evento EXMA, el mexicano habló abiertamente sobre la presión interna que vivió en la escudería y recordó la conversación que sostuvo con Christian Horner al despedirse. Pérez aseguró que su salida, aunque difícil, terminó siendo un alivio ante las condiciones que enfrentaba.

El piloto explicó que el segundo asiento de Red Bull continúa siendo un reto inestable para cualquier piloto debido a un auto que cambia constantemente y a un entorno que califica como "muy demandante", tanto dentro del equipo como a nivel mediático.

"Era muy demandante y muchas veces tenía al equipo en contra. Cuando me despedí le dije a Christian: 'Gracias por todo, y lo siento por quien vaya a llegar aquí, porque le va a costar muchísimo'" , recordó ante el público del Teatro Metropolitan.

Pérez aseguró que el paso del tiempo ha demostrado lo complicado que es ocupar ese lugar, luego de que Liam Lawson y posteriormente Yuki Tsunoda no lograran ofrecer resultados consistentes como compañeros de Max Verstappen. Ahora se menciona a Isack Hadjar como el siguiente candidato para ese asiento.

El mexicano también habló sobre su decisión de tomar un año sabático tras su salida del equipo en 2024. Señaló que necesitaba reencontrarse con las razones que lo llevaron a iniciar su carrera en Europa a los 14 años, antes de unirse a Cadillac F1 Team para 2026.

Pérez recordó que desde su llegada a Red Bull sabía que el proyecto estaba construido alrededor de Verstappen, a quien calificó como "un pilotazo" y potencialmente el mejor de la historia. Admitió que desafiar el sistema era imposible: "Cuando empecé a poner nervioso al proyecto, sabía que había muchos intereses de por medio" .

En su charla, también repasó uno de los momentos más duros de su carrera: su paso por McLaren, donde perdió su asiento después de un año. Considera que esa etapa le enseñó a reconstruirse y lo condujo a su exitoso ciclo con Force India y luego Racing Point.

Respecto al futuro, Pérez dijo tener plena confianza en el proyecto de Cadillac.

"Creo que muy pronto estaremos peleando por muy buenos lugares" , afirmó.

Para concluir, compartió un mensaje personal sobre resiliencia: "No importa por lo que estén pasando, lo más importante es nunca darse por vencidos. Hasta el último día de nuestras vidas" .